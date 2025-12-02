Capturan a cinco presuntos miembros de la 18 en colonia Jerusalén

En un operativo policial desarrollado en la colonia Jerusalén, La Lima, Cortés, fueron detenidos cinco presuntos miembros de la pandilla 18.
La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen (Dipampco) informó que los detenidos son tres hombres adultos y dos menores.
Entre los detenidos se encuentra Elvin Ricardo Oseguera Flores, de 29 años, identificado con el alias “Pirri”. Las autoridades policiales han informado que su vinculación con la agrupación delictiva data de 14 años y que ocupaba el rango interno de “hommie”, con responsabilidades en actividades de extorsión, homicidios selectivos y comercio ilegal de drogas.
También fue arrestado Brayan Josué Rapalo Mercado, conocido como “Pequeño Chele”, con tres años de pertenencia a la organización y el rango de “Paisa”, a quien se le atribuye la recolección de pagos obtenidos mediante extorsión.
El tercer adulto capturado es Brayan Alexis Gómez Fuentes, alias “Servero”, relacionado a la pandilla desde hace dos años con el rango de “traka” y funciones en la distribución de drogas al detalle.
En la operación también se reportó el requerimiento de dos menores de edad, identificados como “Darquiel”, de 16 años, y “Klifor”, de 14. Ambos, según la versión policial, formaban parte de la misma estructura con tareas asignadas en los programas de sicariato y tráfico de sustancias ilícitas.
Durante la inspección, los equipos policiales decomisaron un arsenal compuesto por cinco armas de fuego de distintos calibres y modalidades de fabricación.
Se reportó la incautación de tres fusiles (AK-47 con 10 proyectiles, AR-15 calibre 5.56 mm serie 381444 con 10 cartuchos, y uno artesanal color negro), tres pistolas 9 mm (una con 7 cartuchos y dos con 15 cada una), 33 bolsas tipo puntas con supuesta cocaína, 70 envoltorios con supuesta marihuana y cinco teléfonos móviles. Los indicios fueron remitidos para investigación bajo responsabilidad de las autoridades competentes.
Los detenidos son investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de portación y tenencia ilegal de armas de uso permitido y prohibido, tráfico de drogas y asociación para delinquir.