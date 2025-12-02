Capturan a cinco presuntos miembros de la 18 en colonia Jerusalén

La Lima, Cortés.

En un operativo policial desarrollado en la colonia Jerusalén, La Lima, Cortés, fueron detenidos cinco presuntos miembros de la pandilla 18. La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen (Dipampco) informó que los detenidos son tres hombres adultos y dos menores.

Entre los detenidos se encuentra Elvin Ricardo Oseguera Flores, de 29 años, identificado con el alias "Pirri". Las autoridades policiales han informado que su vinculación con la agrupación delictiva data de 14 años y que ocupaba el rango interno de "hommie", con responsabilidades en actividades de extorsión, homicidios selectivos y comercio ilegal de drogas. También fue arrestado Brayan Josué Rapalo Mercado, conocido como "Pequeño Chele", con tres años de pertenencia a la organización y el rango de "Paisa", a quien se le atribuye la recolección de pagos obtenidos mediante extorsión. El tercer adulto capturado es Brayan Alexis Gómez Fuentes, alias "Servero", relacionado a la pandilla desde hace dos años con el rango de "traka" y funciones en la distribución de drogas al detalle. En la operación también se reportó el requerimiento de dos menores de edad, identificados como "Darquiel", de 16 años, y "Klifor", de 14. Ambos, según la versión policial, formaban parte de la misma estructura con tareas asignadas en los programas de sicariato y tráfico de sustancias ilícitas.