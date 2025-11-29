  1. Inicio
Dipampco captura a presunto “Traka” de la MS-13 en Villanueva

Agentes Anti Maras y Pandillas detienen a presunto miembro de la Mara Salvatrucha y decomisan casi 600 envoltorios de droga en Villanueva, Cortés

El detenido fue identificado con el alias de Moya, de 21 años.

Villanueva, Cortés

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) detuvieron en la colonia Los Ángeles, en El Milagro, Villanueva, a una persona identificada como miembro de la Mara MS-13.

El detenido fue identificado con el alias de Moya, de 21 años, quien, según las investigaciones de los funcionarios policiales, sería integrante de la MS-13 y tendría el rango de “Traka”, encargado de la venta y distribución de drogas.

Durante el operativo se decomisaron 440 bolsitas con cocaína; además de 74 bolsas plásticas con crack, 70 envoltorios plásticos con marihuana, y un teléfono celular.

La incautación de casi 600 envoltorios con distintos tipos de supuesta droga representa un golpe a la economía ilícita de la MS-13 en Villanueva, evitando que una cantidad considerable de narcóticos llegue a manos de consumidores.

Por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud, el sospechoso fue remitido a la Fiscalía competente para continuar el proceso legal correspondiente.

