Dipampco captura a presunto “Traka” de la MS-13 en Villanueva

Villanueva, Cortés

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) detuvieron en la colonia Los Ángeles, en El Milagro, Villanueva, a una persona identificada como miembro de la Mara MS-13.

El detenido fue identificado con el alias de Moya, de 21 años, quien, según las investigaciones de los funcionarios policiales, sería integrante de la MS-13 y tendría el rango de “Traka”, encargado de la venta y distribución de drogas.