Joven motociclista muere al impactar contra camión en SPS; regresaba de trabajar

Un joven motociclista murió al impactar contra un camión en la colonia Felipe Zelaya.
El percance se registró a escasos metros del rondel de la Felipe, y hasta el lugar llegó su padre, quien estaba visiblemente afectado por la tragedia.
El joven laboraba en una empresa que recolecta basura y portaba su uniforme al momento del accidente. Se supone que el joven impactó en la parte trasera del pesado auto.
“Venía de trabajar”, indicaron algunos vecinos, mientras el desconsolado padre lamentaba su repentina muerte.
La identidad del motociclista aún se desconoce. El lugar fue resguardado por autoridades policiales, que llegaron rápidamente para asegurar la zona.