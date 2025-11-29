  1. Inicio
  2. · Sucesos

Joven motociclista muere al impactar contra camión en SPS; regresaba de trabajar

El accidente se registró a escasos metros del redondel de la colonia Felipe Zelaya. El joven muerto iba hasta con su uniforme de trabajo

Joven motociclista muere al impactar contra camión en SPS; regresaba de trabajar
San Pedro Sula

Un joven motociclista murió al impactar contra un camión en la colonia Felipe Zelaya.

El percance se registró a escasos metros del rondel de la Felipe, y hasta el lugar llegó su padre, quien estaba visiblemente afectado por la tragedia.

La insólita forma en que exfiscal Francia Medina supo que la estafaron con un reloj Rólex

El joven laboraba en una empresa que recolecta basura y portaba su uniforme al momento del accidente. Se supone que el joven impactó en la parte trasera del pesado auto.

“Venía de trabajar”, indicaron algunos vecinos, mientras el desconsolado padre lamentaba su repentina muerte.

La identidad del motociclista aún se desconoce. El lugar fue resguardado por autoridades policiales, que llegaron rápidamente para asegurar la zona.


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias