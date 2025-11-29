Ella recibió un mensaje y él la mató con un palo en Choluteca

La muerte de Enma Yamibel Ríos Pineda, ocurrida en octubre de 2022 en la aldea Palo Verde, Concepción de María, Choluteca, llegó finalmente a una resolución judicial.
Un tribunal de Choluteca impuso una pena de 17 años y seis meses de reclusión contra Francis Omar González, tras declararlo responsable del delito de femicidio.
De acuerdo con la investigación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la agresión se registró la noche del 26 de octubre de 2022 en la vivienda que la pareja compartía.
Hechos
La disputa comenzó cuando Ríos Pineda recibió un mensaje en su celular, lo que originó una discusión después de que González le arrebatara el teléfono.
El informe policial detalla que el sentenciado golpeó repetidamente a la víctima en la cabeza y después utilizó un palo para continuar el ataque. Los gritos de dos menores de edad alertaron a los vecinos, momento en el que González huyó en su vehículo con rumbo a El Triunfo.
Los vecinos trasladaron a Ríos Pineda a una policlínica cercana, pero llegó sin vida. El levantamiento cadavérico, efectuado en el centro privado, estableció como causa de muerte un Trauma Encéfalo Craneano (TEC) y ratificó que la manera de muerte fue homicida.
Tras permanecer prófugo casi tres años, se libró una orden de captura contra González. Su detención ocurrió el 12 de abril de 2025 en la aldea El Cedral, departamento de El Paraíso, a manos de agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), lo que permitió concretar la acción judicial.