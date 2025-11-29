Ella recibió un mensaje y él la mató con un palo en Choluteca

Choluteca.

La muerte de Enma Yamibel Ríos Pineda, ocurrida en octubre de 2022 en la aldea Palo Verde, Concepción de María, Choluteca, llegó finalmente a una resolución judicial. Un tribunal de Choluteca impuso una pena de 17 años y seis meses de reclusión contra Francis Omar González, tras declararlo responsable del delito de femicidio.

De acuerdo con la investigación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la agresión se registró la noche del 26 de octubre de 2022 en la vivienda que la pareja compartía.



Hechos

La disputa comenzó cuando Ríos Pineda recibió un mensaje en su celular, lo que originó una discusión después de que González le arrebatara el teléfono. El informe policial detalla que el sentenciado golpeó repetidamente a la víctima en la cabeza y después utilizó un palo para continuar el ataque. Los gritos de dos menores de edad alertaron a los vecinos, momento en el que González huyó en su vehículo con rumbo a El Triunfo.