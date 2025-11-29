  1. Inicio
  2. · Sucesos

Ella recibió un mensaje y él la mató con un palo en Choluteca

Francis Omar González fue sentenciado a 17 años de cárcel por el crimen de su pareja, Enma Yamibel Ríos

Ella recibió un mensaje y él la mató con un palo en Choluteca

Enma Yamibel Ríos Pineda fue ultimada en octubre de 2022 por Francis Omar González.
Choluteca.

La muerte de Enma Yamibel Ríos Pineda, ocurrida en octubre de 2022 en la aldea Palo Verde, Concepción de María, Choluteca, llegó finalmente a una resolución judicial.

Un tribunal de Choluteca impuso una pena de 17 años y seis meses de reclusión contra Francis Omar González, tras declararlo responsable del delito de femicidio.

MP asegura bienes a Los Castillos, red vinculada al alcalde de El Triunfo, Choluteca

De acuerdo con la investigación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la agresión se registró la noche del 26 de octubre de 2022 en la vivienda que la pareja compartía.

Hechos

La disputa comenzó cuando Ríos Pineda recibió un mensaje en su celular, lo que originó una discusión después de que González le arrebatara el teléfono.

El informe policial detalla que el sentenciado golpeó repetidamente a la víctima en la cabeza y después utilizó un palo para continuar el ataque. Los gritos de dos menores de edad alertaron a los vecinos, momento en el que González huyó en su vehículo con rumbo a El Triunfo.

Doctor ultimado era sobrino de alto funcionario del gobierno

Los vecinos trasladaron a Ríos Pineda a una policlínica cercana, pero llegó sin vida. El levantamiento cadavérico, efectuado en el centro privado, estableció como causa de muerte un Trauma Encéfalo Craneano (TEC) y ratificó que la manera de muerte fue homicida.

Tras permanecer prófugo casi tres años, se libró una orden de captura contra González. Su detención ocurrió el 12 de abril de 2025 en la aldea El Cedral, departamento de El Paraíso, a manos de agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), lo que permitió concretar la acción judicial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias