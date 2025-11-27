  1. Inicio
Doctor ultimado era sobrino de alto funcionario del gobierno

El médico Miguel Ángel Salgado fue encontrado muerto este miércoles en la colonia Lomas del Diamante, en Tegucigalpa, luego de haber desaparecido tras salir de la Facultad de Ciencias Médicas.

El doctor Miguel Ángel Salgado fue encontrado muerto este miércoles en la colonia Lomas del Diamante, en Tegucigalpa, luego de haber desaparecido tras salir de la Facultad de Ciencias Médicas.

El hallazgo generó conmoción entre el gremio médico y la comunidad universitaria en la capital.

El cuerpo del joven galeno, de 31 años, fue ubicado horas después de que se reportara su rapto. Su vehículo, en contraste, permanecía estacionado en la zona cercana a la morgue del Hospital Escuela.
Salgado cursaba una especialización en medicina interna en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Su rutina académica y laboral se desarrollaba en el Hospital Escuela, donde habría sido visto por última vez.
De acuerdo con la información preliminar, el médico salió de sus labores nocturnas y se dirigió hacia su automóvil.
El estacionamiento está situado a pocos metros de la morgue, lugar desde donde se presume que fue secuestrado.
Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inspeccionaron minuciosamente el vehículo del joven.
El objetivo era recolectar huellas, indicios y elementos que pudieran aportar claridad sobre el crimen.
En esta fase de la revisión surgió un dato clave: la hipótesis de un posible robo comenzó a debilitarse, pues todas las pertenencias de Salgado fueron encontradas dentro del automóvil. Este hallazgo reduce la posibilidad de que el crimen haya sido motivado por un asalto.
Entre los objetos localizados figuraba su computadora portátil, resguardada en el baúl del carro. El aparato será sometido a análisis para determinar si contiene información relevante para la investigación.
También se hallaron botellas de agua, papeles, envoltorios de comida y otros desechos. Cada elemento fue debidamente registrado por los técnicos forenses.

Asimismo, se encontró el cargador de la laptop, varios cables, cajas y una maleta. Todo el contenido fue embalado como evidencia para reconstruir los últimos movimientos del médico. Al sitio acudió el padre del joven, Jorge Fernando Salgado Bonilla, empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss). No obstante, prefirió no brindar declaraciones ante la prensa.
La noche de este miércoles se reveló que el médico ultimado era pariente del ministro de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado.

En comunicación con LA PRENSA, el funcionario confirmó que Miguel Ángel era su sobrino (hijo de su hermano Jorge Salgado).

El periódico Poder Popular, dirigido por Ricardo Salgado, lanzó un comunicado lamentando el deceso del joven galeno.

En el escrito se menciona que Miguel Ángel Salgado era el médico de los empleados del periódico.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado un móvil concreto sobre el asesinato del doctor Salgado. Tampoco se ha identificado a los responsables del rapto.
La DPI continúa con el análisis de los indicios recopilados y mantiene abierta la investigación, a la espera de avances oficiales en las próximas horas.
