Incautan a banda “El Mexicano” terreno y cabezales que eran modificados para traficar droga en SPS

La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) ejecutó un importante aseguramiento de bienes vinculados a una estructura criminal transnacional, con un valor estimado superior a los 60 millones de lempiras, según información oficial.
La operación contó con el respaldo técnico y jurídico de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), instancia que acompañó el proceso de incautación en el marco de una investigación por tráfico de drogas agravado y privación de dominio.
Como resultado, las autoridades aseguraron un terreno y un total de 46 vehículos, entre ellos unidades de transporte pesado, vehículos livianos y maquinaria diversa presuntamente asociada a actividades ilícitas.
Los bienes están directamente relacionados con un operativo previo realizado el 10 de octubre de 2025, cuando la DNPA decomisó ocho paquetes rectangulares que contenían clorhidrato de cocaína, hallazgo que permitió profundizar la ruta de investigación.
Durante las diligencias de este nuevo aseguramiento, los agentes identificaron un taller donde se realizaban modificaciones a vehículos tipo cabezal.
En ese lugar se detectaron adaptaciones destinadas a ocultar cargas ilegales, lo que evidenció la sofisticación logística de la organización.
De acuerdo con las investigaciones, estas adaptaciones habrían sido utilizadas por la estructura criminal conocida como “El Mexicano”, un grupo transnacional que operaba aprovechando rutas de tráfico que conectan Sudamérica con Norteamérica.
Como parte de la investigación, la policía constató que los cabezales contenían la instalación de compartimentos ocultos conocidos como “caletas” en los tanques de combustible.
Las autoridades señalan que esta estructura funcionaba como un eslabón dentro de una red mayor, encargándose del transporte terrestre de cargamentos ilícitos mediante vehículos adulterados para tratar de evadir los controles de seguridad.
El hallazgo del taller y de los vehículos asegurados representa, según la DNPA, un golpe directo a la capacidad operativa de esta red delictiva, especialmente en lo relacionado con la logística utilizada para el traslado de droga.
La institución subrayó que la incautación de bienes es una herramienta clave dentro de la estrategia nacional de combate al crimen organizado, debido a que afecta las fuentes de financiamiento y movilidad de estas organizaciones.
Con esta acción, la Policía Nacional resaltó que continuará ejecutando operaciones orientadas a desmantelar estructuras criminales y a fortalecer los esfuerzos de seguridad mediante investigaciones coordinadas con el Ministerio Público y otras agencias especializadas.