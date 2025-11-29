La insólita forma en que exfiscal Francia Medina supo que la estafaron con un reloj Rólex

El Ministerio Público acusa a la exfiscal Francia Medina de sustraer 88 millones de lempiras del Banco Central de Honduras para apropiárselos y adquirir bienes y artículos. Actualmente, se desarrolla el juicio oral y público en contra de la exfiscal y los detalles se los contamos, entre ellos la forma en que se enteró de la estafa del reloj Rólex que le vendieron como original y era una réplica.