La insólita forma en que exfiscal Francia Medina supo que la estafaron con un reloj Rólex

El Ministerio Público acusa a la exfiscal Francia Medina de sustraer 88 millones de lempiras del Banco Central de Honduras para apropiárselos y adquirir bienes y artículos. Actualmente, se desarrolla el juicio oral y público en contra de la exfiscal y los detalles se los contamos, entre ellos la forma en que se enteró de la estafa del reloj Rólex que le vendieron como original y era una réplica.
La exfiscal enfrenta un juicio por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 delitos de falsificación de documentos públicos.
El Ministerio Público llevó a un perito joyero para acreditar el monto de los artículos de lujo decomisados a la exfuncionaria durante el allanamiento de su vivienda, realizado el 29 de noviembre de 2023.
El debate se desarrolló en la sala del Tribunal de Sentencia, y la acusada presenció la evacuación de pruebas vía videoconferencia desde una oficina de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, Distrito Central.
Cuando el experto describió cada uno de los relojes, precisó que uno era falso.
En ese momento, la acusada se mostró sorprendida, lo cual fue presenciado por el público que la observa en la pantalla de un televisor.
El experto expuso que el reloj Rolex no era original porque no llevaba un seguro de plástico, entre otras características que delatan que se trata de un artículo de imitación.
Contó que, al momento de haberse realizado la pericia, en enero de 2025, esa réplica del Rolex tenía un precio de 2,300 lempiras en el mercado.
A petición del tribunal, el perito detalló el valor de cada uno de los diez relojes decomisados a la exfiscal en su casa, destacando dos modelos Rolex de oro valorados en 270 mil y 225 mil lempiras, con incrustaciones de circones y diamantes.
Entre los relojes decomisados había otro de la marca Cartier, valorado en 69,800 lempiras, así como piezas comerciales de menor valor. También se encontró una pulsera Cartier, cuyo precio oscila en 85 mil lempiras, y anillos con pequeños diamantes.
El Ministerio Público, con el dictamen pericial de avalúo de joyas, probó que los artículos de lujo decomisados en la vivienda de la imputada estaban valorados en 2.3 millones de lempiras.
La audiencia de debate contra la exfuncionaria inició el 24 de noviembre y está programado que continúe la próxima semana.
El Ministerio Público, que presentará evidencia de compra de casas, joyas, carros y hasta cuadros de pintura, pretende demostrar que la exfiscal no pudo adquirir esos bienes con el sueldo de 39 mil lempiras que recibía como fiscal, sino que fueron producto de los 88 millones de lempiras que presuntamente sustrajo de las bóvedas del Banco Central de Honduras.
El Ministerio Público ya evacuó testigos de la Fiscalía y del BCH que explicaron la forma en que operó Medina para sustraer dinero que estaba almacenado como evidencia en el banco, para lo cual se valió de documentación falsificada.