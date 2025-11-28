Diputado Juan Barahona sufre accidente en carretera hacia Nueva Armenia

Nueva Armenia, Francisco Morazán.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Juan Barahona, junto a Hazel Alegría, sufrió un fuerte accidente este viernes mientras transitaban por la carretera rumbo al municipio de Nueva Armenia, en Francisco Morazán.

Según los reportes iniciales, el vehículo en el que se desplazaban perdió el control, salió de la vía y terminó volcando, quedando con las llantas hacia arriba. La situación movilizó de inmediato a los equipos de emergencia y cuerpos de socorro, quienes acudieron al lugar para brindar asistencia.