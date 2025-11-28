Diputado Juan Barahona sufre accidente en carretera hacia Nueva Armenia

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Juan Barahona, junto a Hazel Alegría, sufrió un fuerte accidente este viernes mientras transitaban por la carretera rumbo al municipio de Nueva Armenia, en Francisco Morazán.
Según los reportes iniciales, el vehículo en el que se desplazaban perdió el control, salió de la vía y terminó volcando, quedando con las llantas hacia arriba. La situación movilizó de inmediato a los equipos de emergencia y cuerpos de socorro, quienes acudieron al lugar para brindar asistencia.
De acuerdo con información médica preliminar, Barahona fue atendido en el sitio del accidente y posteriormente trasladado a un centro de salud, donde se someterá a una evaluación más completa para determinar su estado y recibir el tratamiento necesario.
Hasta el momento, las autoridades continúan investigando las causas del accidente, mientras se mantiene bajo observación la condición de Juan Barahona y su acompañante, quienes afortunadamente no presentan lesiones de gravedad, según los primeros reportes.