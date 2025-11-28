Dos jóvenes mueren en accidente de tránsito en Agua Blanca Sur

Yoro

Dos jóvenes murieron tras un accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de Agua Blanca Sur, en el municipio de El Progreso, Yoro.

Las víctimas fueron identificadas como Ever Morales, de 22 años, y Azael Soto, de 17 años, quienes se conducían en una motocicleta cuando, por causas aún no establecidas, impactaron contra un vehículo tipo turismo.