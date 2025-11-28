  1. Inicio
Dos jóvenes mueren en accidente de tránsito en Agua Blanca Sur

Las víctimas fueron identificadas como Ever Morales, de 22 años, y Azael Soto, de 17 años.

Uno de los jóvenes murió en el lugar, mientras que el otro pereció mientras era llevado a un hospital.

Yoro

Dos jóvenes murieron tras un accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de Agua Blanca Sur, en el municipio de El Progreso, Yoro.

Las víctimas fueron identificadas como Ever Morales, de 22 años, y Azael Soto, de 17 años, quienes se conducían en una motocicleta cuando, por causas aún no establecidas, impactaron contra un vehículo tipo turismo.

El fuerte choque provocó que uno de los jóvenes perdiera la vida en el lugar; el otro falleció mientras era llevado a un centro asistencial.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizaron el respectivo procesamiento de la escena para determinar las circunstancias que originaron el accidente, que ha generado consternación entre la comunidad.

