Juan Orlando Hernández estremece las redes sociales: “Soy un hombre libre”

Estado Unidos

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, recién liberado, en su primera declaración pública en redes sociales manifiesta su emotividad y agradecimientos, asegurando que “toda la gloria es para Dios” y reafirmando: “Soy un hombre libre... Soy inocente.” El exmandatario agradece de manera especial al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, a quien atribuye la decisión que —según él— permitió corregir una injusticia. “Me cambió la vida, señor, y nunca lo voy a olvidar”, afirmó. Hernández también reconoce el apoyo de su familia, sus amigos y del pueblo hondureño, asegurando que siempre mantuvo su fe desde el inicio del proceso judicial hasta su liberación.

En su mensaje, el presidente sostiene que fue víctima de un montaje impulsado —según su versión— por la administración de Joe Biden y Kamala Harris, así como por estructuras del "deep state". Aseguró que en el juicio en su contra no hubo pruebas reales, únicamente testimonios de criminales que buscaban vengarse. "Aun así, la verdad sobre mi inocencia prevaleció", recalca. Hernández concluye su mensaje reiterando su agradecimiento a Trump, a quien atribuye haber reconocido la injusticia y actuar para corregirla, señalando que su apoyo fue determinante para él y para Honduras. Finaliza asegurando que pronto compartirá más información sobre su caso y su experiencia.

Juicio de JOH