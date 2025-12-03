Juan Orlando Hernández estremece las redes sociales: “Soy un hombre libre”

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, recién liberado, en su primera declaración pública en redes sociales manifiesta su emotividad y agradecimientos, asegurando que “toda la gloria es para Dios” y reafirmando: “Soy un hombre libre... Soy inocente.”
El exmandatario agradece de manera especial al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, a quien atribuye la decisión que —según él— permitió corregir una injusticia. “Me cambió la vida, señor, y nunca lo voy a olvidar”, afirmó.
Hernández también reconoce el apoyo de su familia, sus amigos y del pueblo hondureño, asegurando que siempre mantuvo su fe desde el inicio del proceso judicial hasta su liberación.
En su mensaje, el presidente sostiene que fue víctima de un montaje impulsado —según su versión— por la administración de Joe Biden y Kamala Harris, así como por estructuras del “deep state”. Aseguró que en el juicio en su contra no hubo pruebas reales, únicamente testimonios de criminales que buscaban vengarse. “Aun así, la verdad sobre mi inocencia prevaleció”, recalca.
Hernández concluye su mensaje reiterando su agradecimiento a Trump, a quien atribuye haber reconocido la injusticia y actuar para corregirla, señalando que su apoyo fue determinante para él y para Honduras. Finaliza asegurando que pronto compartirá más información sobre su caso y su experiencia.
Juicio de JOH
Durante su juicio en Nueva York, se reveló que las más de 400 toneladas de cocaína implicadas en la condena podrían equivaler, según estimaciones de las autoridades estadounidenses, a miles de millones de dosis individuales.
Además, durante el proceso, un testigo afirmó que Hernández habría comentado que planeaban “meter las drogas en las narices de los gringos”, mientras que la Fiscalía lo acusó de utilizar su posición de poder para facilitar el tráfico de drogas, financiar campañas políticas con aportes de narcotraficantes -incluido el cartel de Sinaloa- y mantener estructuras estatales al servicio de estas redes, lo que describieron como un intento de convertir a Honduras en un “narcoestado”.
Hernández, por su parte, se mantuvo firme en su inocencia durante todo el juicio, alegando que las acusaciones eran represalias de algunos testigos y que su actuación política -incluyendo la aprobación de la ley de extradicción con Estados Unidos y la gestión de 21 extradiciones durante su presidencia- formaba parte de su esfuerzo por combatir el narcotráfico en el país.
El caso de Hernández se vinculó estrechamente con el de su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, excongresista hondureño arrestado en 2018 en Miami y condenado en 2019 en Nueva York por narcotráfico.
Durante el juicio de Tony, testigos señalaron a Juan Orlando como conspirador, aunque no fue acusado en ese momento. Sin embargo, sí se reveló que ambos habían recibido sobornos de organizaciones criminales como Los Cachiros, Valle Valle y el cartel de Sinaloa, para financiar campañas políticas y obtener protección.