Accidente en Choluteca deja al menos veinte personas heridas

Choluteca

El accidente entre un camión y un autobús dejó al menos veinte personas heridas. Se registró a eso de las seis de la mañana de este viernes en Marcovia, Choluteca, zona sur de Honduras.

Preliminarmente, algunas de las víctimas han sido identificadas como Brenda Pérez, Ever Carranza, Santos Ramírez, Janeth Aguilera, Gerson Noel, Melvin Israel, Karla Cruz, Mario Carranza, Roxana, Jovani y Williams; varios de ellos son menores de edad y se encuentran en estado crítico.

Al menos tres ambulancias llegaron al lugar y los llevaron a un centro asistencial, mientras que otros fueron transportados en vehículos particulares a diferentes hospitales.

El conductor del bus dijo que 41 personas viajaban con él y agregó: “Intenté capiarme un camión rojo; él iba metido en mi vía, me golpeó en la parte del bus e impactó con el otro bus”.

Tras el impacto, el bus en que iban las víctimas volcó y quedó a un lado de la carretera; en cambio, otro camión quedó en medio de la vía, con la parte frontal destruida.