Giro tras hallazgo en carro del doctor Miguel Ángel Salgado

La hipótesis de un posible robo comienza a quedar descartada luego del hallazgo de algunos objetos dentro del carro del doctor Miguel Ángel Salgado. El joven médico había sido raptado tras salir de la Facultad de Ciencias Médicas.
El cuerpo del galeno fue encontrado sin vida en la colonia Lomas del Diamante, en Tegucigalpa, horas después de su desaparición.
Su vehículo, en cambio, permanecía estacionado en la zona cercana a la morgue del Hospital Escuela de Tegucigalpa.
Miguel Ángel Salgado, de 31 años, cursaba una especialización en medicina interna en la Unah. Su jornada concluía diariamente en el Hospital Escuela, lugar donde habría sido visto por última vez.
Según versiones preliminares, el médico salió de sus labores en horas de la noche y se dirigía hacia su automóvil. El estacionamiento está ubicado a pocos metros de la morgue, sitio desde donde se presume fue raptado.
Los investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron una inspección detallada del vehículo tras el hallazgo del cuerpo.
El objetivo era obtener huellas, indicios y evidencias que ayuden a esclarecer el crimen.
Durante la revisión, los agentes encontraron todas las pertenencias personales del joven médico dentro del automóvil. Esto disminuye la posibilidad de que el hecho esté relacionado con un asalto.
Entre los objetos localizados destaca su computadora portátil, hallada en el baúl del vehículo. Este aparato será sometido a análisis para determinar si contiene información útil para la investigación.
En el interior del carro también había botellas de agua, papeles, envoltorios de comida y otros desechos. Los oficiales documentaron cada elemento como parte del procedimiento forense.
Asimismo, se ubicó el cargador de la laptop y varios cables, además de cajas y una maleta. Todo el contenido fue asegurado como evidencia para reconstruir las últimas horas del médico.
En la escena también se presentó el padre del joven, Jorge Fernando Salgado Bonilla, empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Sin embargo, hasta el momento decidió no brindar declaraciones.
Las autoridades aún no manejan un móvil claro sobre el asesinato del doctor Salgado. Tampoco se tiene información sobre los responsables del rapto y posterior crimen.
La DPI continúa con el proceso de verificación y análisis de los indicios recopilados. El caso permanece en investigación mientras se esperan avances oficiales.
El Hospital Escuela, mediante un comunicado, lamentó la muerte del querido doctor Miguel Ángel Salgado. Expresaron que el galeno "se distinguió por su vocación de servicio y compromiso con la salud pública".