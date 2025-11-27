  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Giro tras hallazgo en carro del doctor Miguel Ángel Salgado

El querido médico Miguel Salgado, de 31 años, fue encontrado sin vida este miércoles en un basurero de la colonia Lomas del Diamante de Tegucigalpa.

Giro tras hallazgo en carro del doctor Miguel Ángel Salgado
1 de 15

La hipótesis de un posible robo comienza a quedar descartada luego del hallazgo de algunos objetos dentro del carro del doctor Miguel Ángel Salgado. El joven médico había sido raptado tras salir de la Facultad de Ciencias Médicas.
Giro tras hallazgo en carro del doctor Miguel Ángel Salgado
2 de 15

El cuerpo del galeno fue encontrado sin vida en la colonia Lomas del Diamante, en Tegucigalpa, horas después de su desaparición.
Giro tras hallazgo en carro del doctor Miguel Ángel Salgado
3 de 15

Su vehículo, en cambio, permanecía estacionado en la zona cercana a la morgue del Hospital Escuela de Tegucigalpa.

Fotografía: LA PRENSA
Giro tras hallazgo en carro del doctor Miguel Ángel Salgado
4 de 15

Miguel Ángel Salgado, de 31 años, cursaba una especialización en medicina interna en la Unah. Su jornada concluía diariamente en el Hospital Escuela, lugar donde habría sido visto por última vez.
Giro tras hallazgo en carro del doctor Miguel Ángel Salgado
5 de 15

Según versiones preliminares, el médico salió de sus labores en horas de la noche y se dirigía hacia su automóvil. El estacionamiento está ubicado a pocos metros de la morgue, sitio desde donde se presume fue raptado.

 Fotografía: LA PRENSA
Giro tras hallazgo en carro del doctor Miguel Ángel Salgado
6 de 15

Los investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron una inspección detallada del vehículo tras el hallazgo del cuerpo.
Giro tras hallazgo en carro del doctor Miguel Ángel Salgado
7 de 15

El objetivo era obtener huellas, indicios y evidencias que ayuden a esclarecer el crimen.

 Fotografía: Cortesía
Giro tras hallazgo en carro del doctor Miguel Ángel Salgado
8 de 15

Durante la revisión, los agentes encontraron todas las pertenencias personales del joven médico dentro del automóvil. Esto disminuye la posibilidad de que el hecho esté relacionado con un asalto.

 Fotografía: LA PRENSA
Giro tras hallazgo en carro del doctor Miguel Ángel Salgado
9 de 15

Entre los objetos localizados destaca su computadora portátil, hallada en el baúl del vehículo. Este aparato será sometido a análisis para determinar si contiene información útil para la investigación.

 Fotografía: LA PRENSA
Giro tras hallazgo en carro del doctor Miguel Ángel Salgado
10 de 15

En el interior del carro también había botellas de agua, papeles, envoltorios de comida y otros desechos. Los oficiales documentaron cada elemento como parte del procedimiento forense.

 Fotografía: LA PRENSA
Giro tras hallazgo en carro del doctor Miguel Ángel Salgado
11 de 15

Asimismo, se ubicó el cargador de la laptop y varios cables, además de cajas y una maleta. Todo el contenido fue asegurado como evidencia para reconstruir las últimas horas del médico.

 Fotografía: LA PRENSA
Giro tras hallazgo en carro del doctor Miguel Ángel Salgado
12 de 15

En la escena también se presentó el padre del joven, Jorge Fernando Salgado Bonilla, empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Sin embargo, hasta el momento decidió no brindar declaraciones.

 Fotografía: LA PRENSA
Giro tras hallazgo en carro del doctor Miguel Ángel Salgado
13 de 15

Las autoridades aún no manejan un móvil claro sobre el asesinato del doctor Salgado. Tampoco se tiene información sobre los responsables del rapto y posterior crimen.

 Fotografía: LA PRENSA
Giro tras hallazgo en carro del doctor Miguel Ángel Salgado
14 de 15

La DPI continúa con el proceso de verificación y análisis de los indicios recopilados. El caso permanece en investigación mientras se esperan avances oficiales.

 Fotografía: Cortesía
Giro tras hallazgo en carro del doctor Miguel Ángel Salgado
15 de 15

El Hospital Escuela, mediante un comunicado, lamentó la muerte del querido doctor Miguel Ángel Salgado. Expresaron que el galeno "se distinguió por su vocación de servicio y compromiso con la salud pública".

Cargar más fotos