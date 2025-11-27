"Él soñaba con su casita": Migrante pierde L214 mil tras cruel engaño a su madre en Ocotepeque

El miércoles 26 de noviembre, a plena luz del día, dos mujeres engañaron a una señora originaria de Belén Gualcho, Ocotepeque, utilizando tres boletos falsos de lotería para despojarla de 214 mil lempiras. El suceso ocurrió en San Marcos Ocotepeque y una de las sospechosas quedó registrada en una cámara de seguridad.
Fue a Doña María Reyna Cruz Murillo, de 58 años, residente de la comunidad de El Ciprés, en Belén Gualcho, quien entre lágrimas relató que le robaron el dinero que su hijo migrante en Estados Unidos le había enviado para construir su casa.
Doña María explicó que las mujeres la abordaron en la salida del banco y la sedujeron con boletos falsos de lotería que afirmaban tener un alto valor económico. En la imagen se observa que los boletos aparentaban un premio de 1 millón de lempiras.
Según narró a un medio local, ese día madrugó para retirar cuatro mil lempiras de los 214 mil que su hijo había ahorrado durante dos años de trabajo en Estados Unidos, con la ilusión de construir una vivienda familiar en El Ciprés.
"Solo iba a sacar cuatro mil, no sé qué me hicieron. Me vieron la tarjeta y me sacaron todo el dinero. Era de mi hijo para la casa y también dinero de un señor para comprar bloques. Todo se lo llevaron", relató muy afectada la madre.
La mujer aseguró que, tras manipularla, las estafadoras le entregaron documentos falsos y la convencieron de que recibiría más dinero si los cambiaba en un restaurante cercano.
En su testimonio, doña María contó que las mujeres se presentaron como personas de confianza y cercanas a ella; incluso, una de ellas aseguró ser profesora y estar enferma, buscando generar compasión. Aprovecharon sus descuidos y que el banco estaba consurrido para sustraer el dinero.
En redes sociales circula la imagen captada por una cámara de seguridad de una de las sospechosas mientras huye. Allí se observa a una mujer con blusa negra y pantalón azul, coincidiendo con la descripción que la afectada dio de una de las responsables.
"Él soñaba con su casita y ahora no sé cómo vamos a hacer, lamentó entre lágrimas doña María, reflejando la impotencia y el profundo dolor que dejó la estafa.
El incidente dejó a la señora sin recursos para volver a su comunidad ni para alimentarse junto a su hijo menor, quien la acompañaba. Personas que presenciaron su situación se acercaron a brindarle ayuda económica para que pudiera comer y regresar a su pueblo.
La pérdida representa un golpe devastador no solo para doña María, sino también para su hijo migrante, quien trabajó arduamente durante años para enviar ese dinero con la esperanza de construir un hogar digno para su familia.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la detención de las presuntas estafadoras ni cómo avanza la investigación. Se espera que la Policía Nacional investigue el caso, revise las cámaras de seguridad de la zona e identifiquen a las responsables.