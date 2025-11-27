Acribillan a taxista conocido como “El Profe” en El Progreso

Un taxista identificado preliminarmente con el alias Néstor “El Profe” fue asesinado la mañana de este jueves de varios impactos de bala en la aldea Las Minas, sector sur de El Progreso, Yoro.
La víctima conducía la unidad 0151 de la ruta colectiva Agua Blanca Sur–El Centro. La noticia provocó un fuerte impacto entre la comunidad de taxistas en la zona.
Las autoridades llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen. El cuerpo quedó dentro del vehículo, rodeado por múltiples casquillos de bala y los rastros de la violenta agresión.
Hasta el momento no ha sido confirmada oficialmente la identidad del conductor ni el posible móvil del ataque. No obstante, personas cercanas revelaron que la víctima era el principal encargado del punto de taxis Las Mercedes.
Varios colegas taxistas se presentaron a la zona para intentar reconocer al hombre.
Las autoridades policiales están recogiendo todas las evidencias en el lugar de los hechos para dar con el paradero de los agresores.
Se espera la llegada del personal forense para hacer el respectivo levantamiento cadavérico.
Tras conocerse la noticia, varias personas cercanas a la víctima expresaron sus reacciones. El centro educativo Omar Edgardo Rivera Sánchez también se pronunció y envió sus condolencias a la familia por la tragedia.
“Expresamos nuestras condolencias a la familia y pedimos fortaleza y resignación”, afirmó el centro educativo, señalando además que don Néstor había realizado una donación para reparar el zinc dañado del instituto.
Según reportes preliminares, en las últimas semanas se ha registrado un incremento de hechos violentos y situaciones de inseguridad en este sector de El Progreso.