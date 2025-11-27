¿Rapto? Misterio rodea la muerte del doctor Miguel Ángel Salgado

El médico Miguel Ángel Salgado fue hallado sin vida la mañana de este miércoles en un basurero clandestino de la colonia Lomas del Diamante en la capital hondureña.
Reportes iniciales apuntan a que el joven, quien cursaba un posgrado en Medicina Interna, habría sido retenido contra su voluntad horas antes, tras salir de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en un hecho que ha estremecido a la comunidad académica y médica del país. Ese extremo está siendo investigado por autoridades policiales.
Testimonios recabados por investigadores indican que Salgado llegó como de costumbre al aparcamiento donde deja su vehículo para asistir a clases. Se le vio en actividades normales durante la jornada, pero en la noche se perdió comunicación con él, minutos después de abandonar las instalaciones universitarias, en una zona cercana a la morgue capitalina.
Su camioneta permaneció estacionada en la misma calle donde la dejó, sin vigilancia oficial, hasta la llegada de los equipos de inspección que evalúan si el automotor aportará elementos útiles para la investigación.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) confirmó que personal de Inspecciones Oculares revisa el vehículo del médico, mientras se trabaja en la reconstrucción cronológica de los hechos y el análisis de videos y testimonios.
La institución no ha brindado detalles concluyentes sobre participantes o motivaciones, pero subrayó que el expediente sigue en fase activa de diligencias.
El joven era hijo de una reconocida médico del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Familiares del galeno acudieron a la morgue para el reconocimiento y la reclamación del cuerpo, acompañados por compañeros de estudio y personal cercano a su círculo formativo.
El padre del joven, visiblemente afectado, declinó ofrecer declaraciones públicas, aunque parientes y allegados han expresado en redes sociales mensajes de dolor y solicitud de celeridad en el esclarecimiento de lo ocurrido.
En este inhóspito lugar fue hallado sin vida el cuerpo del joven médico Miguel Ángel Salgado en la capital hondureña.
Honduras supera, según cifras oficiales, más de 1,500 muertes violentas en 2025 vinculadas a diferentes contextos de inseguridad, un panorama que mantiene la presión sobre las autoridades para resolver investigaciones de alto impacto social.