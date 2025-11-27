¿Rapto? Misterio rodea la muerte del doctor Miguel Ángel Salgado

Reportes iniciales apuntan a que el joven, quien cursaba un posgrado en Medicina Interna, habría sido retenido contra su voluntad horas antes, tras salir de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en un hecho que ha estremecido a la comunidad académica y médica del país. Ese extremo está siendo investigado por autoridades policiales.