Muere otro miembro de los "Marranos"; tenía una ilusión para el 30 de noviembre

A la derecha, Juan Ángel Rodríguez, la octava víctima del accidente en Colinas, Santa Bárbara.
Gabriel Paredes, director del hospital Mario Catarino Rivas, informó que el deceso de Rodríguez se registró a las 6:00 am de este miércoles 26 de noviembre.
Rodríguez era miembro de "los Marranos", un grupo que se dedicaba a limpiar las calles de Colinas, Santa Bárbara.
Juan y su esposa Irma, quien también murió en el accidente, residía en la comunidad de San José de Colón, Colinas, Santa Bárbara.
De las 10 personas que fueron trasladadas al Catarino, Paredes informó que solo tres quedaron hospitalizados; seis fueron dados de altas, Juan Rodríguez murió y otros seis fueron dados de baja.
Desde el día del accidente, Juan Rodríguez aparecía entre los muertos, pero en la comunidad habían realizado varias jornadas de oración para pedir por su sanidad.
Las otras víctimas son: Marlon Gustavo Sabillón Guzmán, de 44 años de edad.
Fotografía de José Antonio Leiva, de 57 años de edad.
Fotografía en vida de Norlan Yadir Sabillón, de 21 años de edad.
Fotografía en vida José María Perdomo, "Chemita", de 65 años de edad. Don Jose Maria Perdomo "Chema" fue policia Municipal de la ciudad de Santa Bárbara entre 2010 y 2014. Actualmente laboraba en el area de seguridad de Dialisis de Honduras en este municipio
Fotografía en vida de José Ángel Leiva, de 62 años de edad.
Keneth Yair Sabillón había sorevivido al accidente, pero cuando era trasladado al hospital la ambulancia que los llevaba chocó contra un bus y falleció en Cofradía.
A través de las redes sociales, los amigos de Juan Rodríguez han subido un video en el que se evidenciaba que este hombre de 47 años esperaba que Nasry Asfura ganara las elecciones.
Uno de los videos que le grabaron antes de la tragedia mostraba a Juan bailando y cantando "ya se van, ya se van".