Unidos en la tragedia: así recibió Petoa, Santa Bárbara, los restos de la pequeña Kimberly Sabillón

Familiares, amigos y vecinos de El Paraíso en Petoa se congregaron anoche para recibir los restos de Kimberly Sabillón y darle un emotivo adiós. Los residentes la recuerdan como una niña respetuosa e inteligente. Muchos aún no asimilan su pérdida, especialmente por la forma en que le quitaron la vida. Imagen tomada de Pueblo Nuevo Noticias.
Todo comenzó el lunes, cuando la menor fue a la pulpería por unas malteadas, pero no regresó. Familiares y vecinos iniciaron su búsqueda, elaboraron afiches y los difundieron en redes sociales. Posteriormente, fue hallada sin vida, con heridas de machete y posible indicio de abuso sexual. Jhonatan Reyes, un exmilitar, es el principal sospechoso. Foto de redes sociales.
Los restos de la menor llegaron a bordo de una patrulla policial. Muchas personas de la conmocionada multitud lloraron al ver el ataúd y, con globos blancos, morados y azules, honraron la memoria de la niña.Imagen tomada de Pueblo Nuevo Noticias.
Motocicletas y automóviles siguieron a la patrulla policial que llevó los restos de la pequeña Kimberly Sabillón hasta su casa, donde fue velada. Este miércoles será su sepelio.Imagen tomada de Pueblo Nuevo Noticias.
El cuerpo de la menor estaba cubierto con hojas de matas de guineo y no tenía puesto su pantalón. El agresor llevó y asesinó a la niña en un barranco cercano a la casa donde vivía con sus abuelos maternos. Vecinos durante el velorio de la pequeña Kimberly Sabillón. Imagen tomada de Pueblo Nuevo Noticias.
El de los tíos de la niña contó que están a la espera de los resultados de la autopsia para confirmar si el detenido es el responsable del asesinato y que la Policía “haga lo que tiene que hacer y que le pongan un buen castigo”. Imagen de JB noticias.
Otro de sus tíos dijo que en algunas ocasiones la abuela la acompañaba cuando iba a la pulquería, pero que esta vez no pudo porque estaba enferma.Imagen de JB noticias.
Se conoció también que Jhonatan Reyes habría participado en la búsqueda de Kimberly Sabillón, acción que tiene indignados a los residentes de Petoa, quienes entienden el dolor de la familia y exigen justicia para la niña.
Juan Sabillón, dijo: “Eso no se puede quedar así, no es de un ser humano”, expresó. Sobre su sobrina, dijo que era “un angelito de Dios, lo más bonito y lo más bello que podía haber. Toda la gente la quería porque era una niña con un modo bien bonito. (...) La anduvimos buscando lejos y estaba cerquita”.
El padre de Kimberly Sabillón, momentos antes de recibir los restos de su hija en la morgue de San Pedro Sula.