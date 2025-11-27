Segundo sentenciado por el asesinato del cantante guatemalteco Germán Ortiz

San Pedro Sula

Juan Antonio Esquivel Martínez fue declarado responsable del delito de asesinato en perjuicio de Germán Gustavo Ortiz Méndez , cantante de origen guatemalteco.

Este jueves se dictó una sentencia de 15 años de reclusión contra otro implicado en el asesinato de un cantante guatemalteco en Copán Ruinas.

Según las investigaciones, Germán Gustavo Ortiz había viajado desde Chiquimula, Guatemala, hacia Honduras para cumplir un contrato de animación en una fiesta de cumpleaños; sin embargo, fue ultimado el 7 de marzo de 2023 en la aldea El Zapote, en Copán Ruinas.

La Fiscalía, con las pruebas recopiladas, buscaba obtener una sentencia mayor durante el juicio, pero el acusado admitió haber dado muerte al extranjero y ahora deberá cumplir una pena de 15 años de prisión.

Anteriormente, por este mismo crimen, Marco Tulio Pérez Díaz fue condenado a 15 años de reclusión. Contra ambos acusados se había emitido la correspondiente orden de captura el 31 de marzo de 2023, de acuerdo con el Ministerio Público.