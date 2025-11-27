Condenan a dos hombres por el asesinato de la exdiputada Carolina Echeverría

Tegucigalpa, Honduras.

El Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada dictó fallo condenatorio en contra de Javier Edgardo Montalván Gonzáles y Jony Ramiro Rivera Mejía por el asesinato de la exdiputada Edna Carolina Echeverría Haylock. Además, por el intento de asesinato contra su esposo, Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde. También fueron encontrados responsables del delito de robo con violencia agravado en perjuicio de un testigo protegido.

Según el reporte judicial, durante el juicio, el tribunal examinó 49 pruebas entre testimonios, documentos, peritajes y evidencias físicas. Tras el fallo, ambos imputados continuarán bajo prisión preventiva. Tras la resolución de culpabilidad, la audiencia de individualización de la pena se llevará a cabo el 11 de diciembre a las 10:00 de la mañana. Por este mismo caso, otras dos personas, Dennis Abel Ordóñez García y Walter Antonio Matute Raudale, ya habían sido condenadas previamente.

El asesinato

La exdiputada Edna Carolina fue asesinada el domingo 25 de julio de 2021 dentro de su vivienda, ubicada en la residencial Lomas del Mayab en Tegucigalpa.