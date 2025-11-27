  1. Inicio
Asesinan a hombre en el barrio Medina Concepción de SPS

La víctima fue identificada como Edwin Daniel Benítez Martínez, de 24 años de edad, residente en la colonia López Arellano de Choloma, Cortés

Fotografía en vida de Edwin Daniel Benítez Martínez.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
San Pedro Sula, Honduras.

La noche del miércoles 26 de noviembre se registró un hecho violento en el barrio Medina Concepción de San Pedro Sula, Cortés, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado por desconocidos.

Según el informe preliminar, el cuerpo del joven quedó tendido sobre el pavimento y presentaba múltiples heridas producidas por arma de fuego y arma blanca.

La escena del crimen siendo acordonada por agentes de la Policía Nacional.

 (Fotografía: Cortesía redes sociales)

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena, realizaron el levantamiento correspondiente e iniciaron las investigaciones para esclarecer el ataque y dar con los responsables.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los hechores, así como las posibles causas que habrían motivado el crimen.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
Últimas Noticias