Asesinan a hombre en el barrio Medina Concepción de SPS

La noche del miércoles 26 de noviembre se registró un hecho violento en el barrio Medina Concepción de San Pedro Sula, Cortés, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado por desconocidos.
La víctima fue identificada como Edwin Daniel Benítez Martínez, de 24 años de edad, residente en la colonia López Arellano de Choloma, Cortés.
Según el informe preliminar, el cuerpo del joven quedó tendido sobre el pavimento y presentaba múltiples heridas producidas por arma de fuego y arma blanca.
Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena, realizaron el levantamiento correspondiente e iniciaron las investigaciones para esclarecer el ataque y dar con los responsables.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de los hechores, así como las posibles causas que habrían motivado el crimen.