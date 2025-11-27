Asesinan a hombre en el barrio Medina Concepción de SPS

San Pedro Sula, Honduras.

La noche del miércoles 26 de noviembre se registró un hecho violento en el barrio Medina Concepción de San Pedro Sula, Cortés, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado por desconocidos.

La víctima fue identificada como Edwin Daniel Benítez Martínez, de 24 años de edad, residente en la colonia López Arellano de Choloma, Cortés.