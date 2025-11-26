  1. Inicio
Asesinan a hombre cuando salía de su casa en Puerto Cortés

Según el informe, el hombre, quien laboraba para la Empresa Nacional Portuaria (ENP), habría sido esperado por sujetos fuera de su casa

Bonilla recibió varios impactos de bala y murió dentro de su vehículo

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Puerto Cortés, Honduras.

La tranquilidad del barrio Buenos Aires, en Puerto Cortés, se vio interrumpida la mañana de este miércoles con el asesinato de un hombre identificado como Guillermo Bonilla, de 60 años de edad .

De acuerdo con el reporte preliminar, Bonilla, quien era empleado de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), fue atacado a disparos cuando salía de su vivienda para dirigirse a su trabajo.

Según el informe, el hombre habría sido esperado por sujetos armados fuera de su casa, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.

La víctima recibió varios impactos de bala en la cabeza y murió dentro de su vehículo. Familiares salieron a ver qué ocurría tras escuchar los disparos y encontraron a su pariente sin vida dentro de la unidad.

Al lugar del crimen llegaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para iniciar las diligencias correspondientes. Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue para practicarle la autopsia.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables, así como los posibles motivos del crimen.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

