Asesinan a hombre cuando salía de su casa en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras.

La tranquilidad del barrio Buenos Aires, en Puerto Cortés, se vio interrumpida la mañana de este miércoles con el asesinato de un hombre identificado como Guillermo Bonilla, de 60 años de edad . De acuerdo con el reporte preliminar, Bonilla, quien era empleado de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), fue atacado a disparos cuando salía de su vivienda para dirigirse a su trabajo.

Según el informe, el hombre habría sido esperado por sujetos armados fuera de su casa, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones. La víctima recibió varios impactos de bala en la cabeza y murió dentro de su vehículo. Familiares salieron a ver qué ocurría tras escuchar los disparos y encontraron a su pariente sin vida dentro de la unidad.