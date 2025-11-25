¿Está preso chofer de camión que se accidentó en San José de Colinas?

San Pedro Sula, Honduras

Hasta la tarde de este martes 25 de noviembre, las autoridades de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) continuaban con las indagaciones para determinar las causas del accidente del camión que dejó ocho personas muertas. El accidente ocurrió la tarde del domingo en la aldea de Loma Larga del municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara. Aunque las primeras hipótesis indican que fallas en el sistema de frenos serían la causa de la tragedia, José Adonay Hernández, director de la DNVT, indicó que se está a la espera de los resultados para finalizar el informe del hecho.

“Tenemos dos hipótesis del hecho: una es una impericia (imprudencia) por parte del conductor, pero también buscamos establecer si se comprueba la falla del sistema de frenos del vehículo mediante las pericias técnicas y físico-mecánicas del carro”, dijo Hernández. Esta última teoría sería respaldada por el testimonio de los sobrevivientes del accidente, quienes contaron que escucharon un sonido previo a que el camión bajara por la pendiente de la carretera, donde tomó velocidad, no pudo detenerse y finalmente volcó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Responsabilidad del conductor

Hernández manifestó además que se tiene información de que, posiblemente, días antes del accidente, el camión ya había presentado desperfectos mecánicos, por lo que se trabaja también para comprobar ese dato. Aseguró que, si se comprueba que no se tomaron las medidas preventivas por parte del conductor, se incorporará al expediente investigativo, lo que determinaría una responsabilidad penal. “Partiendo de las imágenes de un video que mostró el momento del accidente, se puede ver la cantidad de personas que se transportaban en el camión. Indudablemente, se realizan las diligencias investigativas para determinar la responsabilidad y el tipo penal al que puede someterse el conductor”, manifestó.

Las autoridades policiales informaron que el conductor del camión, identificado como Elizar Leiva Pineda, fue detenido luego del accidente y resultó con fracturas en su cuerpo. Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, confirmó a LA PRENSA que “se presentó requerimiento fiscal en contra del conductor de nombre Elizar Leiva Pineda por el delito de homicidio imprudente, y el juez que conoció la causa en la audiencia de declaración de imputado celebrada en Santa Bárbara le dictó medidas sustitutivas diferentes a la prisión porque está fracturado”. El acusado se defenderá en libertad. Las víctimas del accidente son Marlon Gustavo Sabillón Guzmán (de 44 años), los hermanos José Antonio Leiva Perdomo (de 57) y José Ángel Leiva Perdomo (de 62), Norlan Yadir Sabillón Guzmán (de 21), José María Perdomo (de 65), Juan Ángel Rodríguez, Irma Cabrera y Keneth Yair Sabillón García (de 25).