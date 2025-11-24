Seis primos entre las ocho víctimas de accidente en San José de Colinas

San José de Colinas, Santa Bárbara

El 23 de noviembre será una fecha recordada por siempre en la aldea Loma Larga, del municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara, luego de que un accidente vial les arrebatara la vida a seis de sus habitantes. Unidos por el mismo dolor, un centenar de personas de la comunidad acompañó ayer a las familias de Marlon Gustavo Sabillón Guzmán (de 44 años), los hermanos José Antonio Leiva Perdomo (de 57) y José Ángel Leiva Perdomo (de 62), Norlan Yadir Sabillón Guzmán (de 21), José María Perdomo (de 65) y Keneth Yair Sabillón García (de 25), para darles el último adiós.

Todos eran primos y seguidores del Partido Nacional. La tragedia, en la que también murió Juan Ángel Rodríguez e Irma Cabrera, quienes fueron sepultados en la aldea Colón, localizada en una zona montañosa del mismo municipio, ocurrió a eso de las 6:00 pm del domingo, cuando un camión que transportaba al menos 60 personas que se dirigían a una concentración política se accidentara y volcara en una pendiente de la pavimentada a pocos metros del desvío que lleva a la aldea Loma Larga. Un video grabado por uno de los participantes en la caravana, integrada por militantes de los Partidos Liberal y Nacional y que viajaba en otro camión, mostró la magnitud del accidente y evidenció que la cifra de muertos pudo ser mayor. El hecho dejó 33 personas heridas, 13 de ellas con lesiones graves que requirieron hospitalización.

Total consternación

Entre el llanto, consternación y profundo pesar, los pobladores permanecían la mañana de este lunes en las calles de la aldea para pasar de una casa a otra donde velaban a sus vecinos, a quienes describieron como buenas personas, trabajadoras y humildes. La mayor concentración se hacía en cuatro de las viviendas donde yacían los féretros con las víctimas: Marlon Gustavo fue velado en su casa; los hermanos Leiva Perdomo permanecían en el corredor de la casa de su madre; el cuerpo de Norlan Yadir era llorado amargamente por su padre y demás parientes en la sala de su hogar, mientras que José María, llamado cariñosamente como Chemita, fue velado por su familia en su vivienda. Todos ellos fueron sepultados a las 4:30 pm en el cementerio de la comunidad, mientras que el cuerpo de Keneth Yair llegó pasadas las 6:00 pm a su casa, ya que ingresó a la morgue sampedrana tras morir trágicamente cuando la ambulancia que lo transportaba herido al hospital Mario Rivas chocó con un autobús en la San Jorge, del sector de Cofradía. Este día sería sepultado en su natal aldea.

Don Herminio Sabillón, tío de Norlan Yadir y Keneth Yair, contó consternado que “lo que ha ocurrido es una verdadera tragedia. Como comunidad sentimos mucho lo que está pasando, ya que todos somos conocidos y, además, porque todos los muertos son familia”. Con el mismo pesar, Margarita Mejía, sobrina de los hermanos Leiva Perdomo, indicó que “esta tragedia nunca la esperábamos, peor de esta forma, porque los seis son primos. Son cosas que pasan y que Dios sabe por qué ocurren. Él tiene el control de nuestro dolor y de la vida de los demás que aún están en el hospital luchando por sus vidas”. La madre de José Antonio y José Ángel, de avanzada edad y totalmente afectada, permanecía a la par de los ataúdes de sus hijos. “Ay, qué dolor, mis hijos, Dios mío”, decía mientras la reconfortaban otros parientes.

Fallaron los frenos

Bredy Josué Leiva, sobreviviente del accidente que resultó con un golpe en su pierna, contó entre lágrimas cómo ocurrió el hecho. Aseguró que fallas en los frenos del camión provocaron la tragedia. “Nosotros nos dirigíamos a la concentración, a la comunidad San Miguel de Lajas, y cuando bajamos la pendiente escuchamos un sonido raro en el camión, y el chofer lo sacó de la caravana, y fue cuando agarró velocidad”, contó. Prosiguió relatando que “desde ese momento todos nos dimos cuenta de que el camión no llevaba frenos. Yo me agaché en la esquina del camión y solo me encomendé a Dios porque sabía que podía morir. Después de todo solo vi las personas tiradas en el suelo y a varios de mis amigos muertos. Yo colapsé y salí corriendo”.

La versión del sobreviviente es la misma que manejan las autoridades de Vialidad y Transporte, quienes investigan el hecho. La principal hipótesis es que desperfectos en el sistema de frenos provocó el accidente.