“¡El camión no tenía frenos!”: sobreviviente relata los segundos de terror en accidente en Santa Bárbara

Bredy Josué Leiva, uno de los sobrevivientes del accidente ocurrido en la comunidad de San José de Colinas, en Santa Bárbara, narró los momentos de angustia que vivió cuando el camión en el que viajaba junto a otros simpatizantes políticos perdió el control en una curva.
Según el informe preliminar, las seis personas fallecidas de la comunidad Loma Larga regresaban en un camión tras asistir a un mitin político en el casco urbano.
El accidente ocurrió mientras simpatizantes de los partidos Liberal y Nacional se desplazaban en caravana. Un video que captó el momento muestra cómo el camión se volcó aparatosamente tras perder el control, embistiendo a varios motociclistas. La Policía mantiene abiertas las investigaciones para determinar las causas.
Durante una entrevista con LA PRENSA, Bredy Josué Leiva recordó que el viaje transcurría con normalidad hasta llegar a la zona conocida como la “vuelta de la basurera”, donde el camión inició una pronunciada pendiente.
“Cuando el camión ya empieza la pendiente abajo, ahí como que se escucha un ruido”, relató Bredy.
El joven afirmó que el conductor intentó retirarse de la caravana para evitar mayores riesgos, pero ya era tarde: “Todos nos dimos cuenta de que el camión no llevaba freno, no se podía detener”.
Los pasajeros, que viajaban de pie sobre los tubos de la carrocería, intentaron ponerse a salvo. “Hubo un momento donde todos ya estábamos abajo. Incluso hubieron tres que decidieron tirarse, pues. Y gracias a Dios se salvaron”.
"Yo me tiré, caí en el camión adentro y me agaché en la mera esquina. Yo le dije a Dios: guárdame”, afirmó Bredy, quien asegura que esta acción fue la que le salvó la vida.
Según el relato de Bredy, el camión volcó varias veces. Dentro del caos, él recuerda haber rodado de un lado a otro dentro de la carrocería. Después del impacto final, logró incorporarse y se encontró con la escena devastadora.
“Incluso el guirro que está muerto acá... cae a la par mía. Él muere en el instante. Yo lo agarro queriéndolo auxiliar... ya no se podía hacer nada”, dijo con profundo dolor.
Caminando entre heridos y gritando por ayuda, el joven terminó colapsando emocionalmente cuando encontró a otro compañero gravemente lesionado. Su hermano lo asistió y, pese a solo haber sufrido golpes en la pierna y la cadera, fue trasladado al hospital, donde le confirmaron que no tenía fracturas.
“Lo único que me acordé fue de Dios... Yo sabía que iba a haber muerte. Dije que aquí, si van a ser salvos, van a ser pocos”, aseguró.
El joven explicó que él y otros compañeros integraban un grupo comunitario que realizaba obras en la zona. Entre sus proyectos estaban la cerca del cementerio y la gestión de un rótulo con el nombre del pueblo.
“Siento que si Dios me deja es por ese propósito, para seguir dando lo mejor para este pueblo”, concluyó Bredy en su entrevista.