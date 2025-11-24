Datos oficiales: listado de muertos y heridos del accidente de Colinas, Santa Bárbara

Fotografía de José Antonio Leiva, de 57 años de edad. Con el mismo pesar, Margarita Mejía, sobrina de los hermanos Leiva Perdomo, indicó que “esta tragedia nunca la esperábamos, peor de esta forma, ya que los seis son familia. Son cosas que pasan y que Dios sabe por qué ocurren. Él tiene el control de nuestro dolor y de la vida de los demás, que aún están en el hospital luchando por sus vidas”.