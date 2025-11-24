Datos oficiales: listado de muertos y heridos del accidente de Colinas, Santa Bárbara

Fotografía en vida de Norlan Yadir Sabillón, de 21 años de edad, uno de los muertos. A la derecha, Kennet Sabillón, quien había sobrevivido, pero luego murió cuando la ambulancia que lo transportaba a San Pedro Sula impactó contra un bus en Cofradía.
Habitantes de la aldea Loma Larga, en el municipio de San José de Colinas, departamento de Santa Bárbara, mantienen colmadas las calles para acompañar a las familias de las víctimas del accidente que dejó ocho personas muertas.
La tragedia embarga a esta comunidad, de este lugar son seis de los fallecidos.
El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 p.m. del domingo 23 de noviembre, cuando un camión (foto) que transportaba a al menos 60 personas que se dirigían a una concentración política se accidentó.
Seis de las víctimas responden a los nombres de Marlon Gustavo Sabillón Guzmán (44 años); los hermanos José Antonio Leiva Perdomo (57) y José Ángel Leiva Perdomo (62); Norlan Yadir Sabillón Guzmán (21); José María Perdomo (65); y Keneth Yair Sabillón García (25). Todos ellos eran originarios y residentes de la aldea Loma Larga.
Herminio Sabillón, tío de Norlan Yadir y Keneth Yair (foto), dijo consternado que “lo que ha ocurrido es una verdadera tragedia. Como comunidad sentimos mucho lo que está pasando, ya que todos somos conocidos y, además, porque todos los muertos son familia”.
Las otras dos víctimas, residentes de la aldea Colón —localizada en una zona montañosa, siempre en San José de Colinas— fueron identificadas como Juan Ángel Rodríguez y su esposa, Irma.
La familia de Keneth Yair Sabillón —quien murió luego de que la ambulancia que lo trasladaba al hospital Mario Rivas, en San Pedro Sula, chocara con un autobús en el sector de Cofradía— esperaba este día que el cuerpo llegara a la comunidad para que, al igual que sus primos, fuera velado.
Fotografía en vida José María Perdomo, "Chemita", de 65 años de edad. Don Jose Maria Perdomo "Chema" fue policia Municipal de la ciudad de Santa Bárbara entre 2010 y 2014. Actualmente laboraba en el area de seguridad de Dialisis de Honduras en este municipio
Fotografía en vida de José Ángel Leiva, de 62 años de edad.
Fotografía de José Antonio Leiva, de 57 años de edad. Con el mismo pesar, Margarita Mejía, sobrina de los hermanos Leiva Perdomo, indicó que “esta tragedia nunca la esperábamos, peor de esta forma, ya que los seis son familia. Son cosas que pasan y que Dios sabe por qué ocurren. Él tiene el control de nuestro dolor y de la vida de los demás, que aún están en el hospital luchando por sus vidas”.
Fotografía en vida de Marlon Gustavo Sabillón Guzmán, de 44 años de edad.
Listado de los heridos que están en el hospital Mario Catarino Rivas.