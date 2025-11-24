Dos víctimas del accidente en Santa Bárbara luchan por su vida en el Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

El director del Hospital Mario Rivas, Gabriel Paredes, informó que once personas ingresaron a este centro asistencial tras el accidente ocurrido en San José de Colinas, Santa Bárbara, de los cuales, dos se encuentran en estado crítico. Según la información, ambos pacientes tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente, debido a politraumatismos y traumatismos craneoencefálicos, es decir, graves lesiones en la cabeza.

De acuerdo con Paredes, los otros nueve pacientes permanecen estables, entre ellos un niño. Hasta el momento no se han registrado fallecimientos en este centro asistencial. Los pacientes ingresados son: Bladimir Mejía (42), Audin Mejía (55), Carlos Daniel Matute (21), Juan Ángel Sabillón (42), Urbenil Leiva Perdomo (74), Adrián Zaldívar Mejía (43), Richarzon López Pineda (18), Manuel Pineda Paz (19), Yenifer Perdomo (23) y Ovidio Leiva Leiva (56).

Por otra parte, Paredes comunicó que el conductor de la ambulancia y un paramédico que resultaron heridos en un accidente cuando transportaban a una de las víctimas de la tragedia en Santa Bárbara, fueron trasladados inicialmente al Seguro Social y posteriormente referidos al Hospital de Santa Bárbara.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El accidente

El trágico accidente ocurrido en una caravana política del Partido Nacional y Partido Liberal dejó hasta el momento al menos nueve personas fallecidas y una trientena de heridos en la comunidad de Loma Larga, en San José de Colinas, Santa Bárbara. El percance ocurrió debido a una supuesta falla mecánica en el sistema de frenos del camión, lo que provocó que el vehículo volcara mientras transportaba a decenas de personas.