  1. Inicio
  2. · Sucesos

Dos víctimas del accidente en Santa Bárbara luchan por su vida en el Mario Rivas

Según la información, ambos pacientes tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente, debido a múltiples golpes y lesiones graves en la cabeza

Dos víctimas del accidente en Santa Bárbara luchan por su vida en el Mario Rivas

En el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula permanecen 11 personas víctimas del fatal accidente.

 Fotografía: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

El director del Hospital Mario Rivas, Gabriel Paredes, informó que once personas ingresaron a este centro asistencial tras el accidente ocurrido en San José de Colinas, Santa Bárbara, de los cuales, dos se encuentran en estado crítico.

Según la información, ambos pacientes tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente, debido a politraumatismos y traumatismos craneoencefálicos, es decir, graves lesiones en la cabeza.

Ocho personas muertas deja accidente en caravana política en Santa Bárbara

De acuerdo con Paredes, los otros nueve pacientes permanecen estables, entre ellos un niño. Hasta el momento no se han registrado fallecimientos en este centro asistencial.

Los pacientes ingresados son: Bladimir Mejía (42), Audin Mejía (55), Carlos Daniel Matute (21), Juan Ángel Sabillón (42), Urbenil Leiva Perdomo (74), Adrián Zaldívar Mejía (43), Richarzon López Pineda (18), Manuel Pineda Paz (19), Yenifer Perdomo (23) y Ovidio Leiva Leiva (56).

Por otra parte, Paredes comunicó que el conductor de la ambulancia y un paramédico que resultaron heridos en un accidente cuando transportaban a una de las víctimas de la tragedia en Santa Bárbara, fueron trasladados inicialmente al Seguro Social y posteriormente referidos al Hospital de Santa Bárbara.

El accidente

El trágico accidente ocurrido en una caravana política del Partido Nacional y Partido Liberal dejó hasta el momento al menos nueve personas fallecidas y una trientena de heridos en la comunidad de Loma Larga, en San José de Colinas, Santa Bárbara.

El percance ocurrió debido a una supuesta falla mecánica en el sistema de frenos del camión, lo que provocó que el vehículo volcara mientras transportaba a decenas de personas.

¿Qué pasó con el conductor? Las dos hipótesis tras fatal accidente en Santa Bárbara

Cuerpos de socorro, bomberos y agentes de la Policía Nacional se movilizaron rápidamente a la zona del accidente para rescatar a las personas atrapadas y ofrecer atención médica inmediata.

Fotos compartidas en redes sociales mostraban a los heridos dispersos por toda la carretera con fuertes golpes en sus cuerpos y siendo atendidos por vecinos del sector.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias