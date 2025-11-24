Capturan a hombre por grave delito contra niña de 10 años en Yoro

Santa Rita, Yoro.

La Policía Nacional informó sobre la detención de un hombre de 56 años por suponerlo responsable del delito de abuso sexual en contra de una menor de 10 años. El detenido fue identificado como don Javier, originario y residente del barrio Pueblo Nuevo, en Santa Rita, Yoro. Su arresto se realizó en la misma comunidad mediante una orden de detención preventiva emitida por el Ministerio Público.

Según el reporte policial, el abuso habría ocurrido durante varios meses. La mujer relató que decidió denunciar al sospechoso después de que el 17 de noviembre de 2025 le encontrara a su hija una nota en la que el hombre le pedía que fuera a su casa y le indicaba cómo debía vestirse, además de advertirle que no contara nada. La madre de la menor interpuso la denuncia después de enterarse de lo ocurrido. A partir de ese momento, las autoridades iniciaron las investigaciones que llevaron a la detención del sospechoso.