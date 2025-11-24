¿Qué pasó con el conductor? Las dos hipótesis tras fatal accidente en Santa Bárbara

Un trágico accidente ocurrido el domingo 23 de noviembre en San José de Colinas, Santa Bárbara, dejó al menos nueve muertos y más de 30 heridos tras volcarse un camión que trasladaba a simpatizantes de los partidos Nacional y Liberal durante la caravana de cierre de campaña. Las autoridades manejan dos hipótesis sobre la causa, léalas aquí.
De acuerdo con la información, los ocupantes del camión se trasladaban hacia la aldea San Miguel de Lajas, tras participar en el mitín político del cierre de la campaña de los partidos opositores Nacional y Liberal.
Las víctimas, cuya mayoría era de la aldea Loma Larga, de San José de Colinas, murieron a consecuencia de las graves heridas que causó el accidente en el que un camión se salió de la carretera después de embestir a varios motociclistas.
Más tarde, otra víctima murió mientras la trasladaban en ambulancia tras sufrir un segundo accidente a la altura de la colonia San Jorge, sector Cofradía, zona norte de Honduras.
Según las investigaciones preliminares, las autoridades manejan dos posibles hipótesis sobre las causas del accidente, según lo informó el director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, José Adonay Hernández.
Las autoridades manejan como primera hipótesis que el accidente pudo haber sido provocado por imprudencia del conductor, es decir, una conducción irresponsable o inapropiada al momento de desplazarse por la carretera.
"Llevaba una gran cantidad de personas este camión, el conductor ya está detenido, es posible que exista un homicidio culposo o dolo eventual", dijo Hernández.
Es por ello que, según confirmó Hernández, se realizó la detención del conductor y que se coordina con el Ministerio Público para definir los cargos correspondientes, según los resultados de las investigaciones.
La segunda hipótesis apunta a una posible falla mecánica del vehículo, que estaría relacionada con problemas técnicos del camión que conducía el responsable.
Antes de la tragedia, en redes sociales se compartieron videos que mostraban a varios jóvenes celebrando la actividad política sin imaginar que tendría un desenlace mortal.
La Policía Nacional confirmó el inicio del proceso de investigación mediante la difusión de un video en sus redes sociales, en el que se observa el instante en que un camión irrumpe entre los participantes de una caravana política.
Sobre el rótulo que portaban donde podía leerse "Marranos" ha generado críticas porque se presumía que iba dirigido a adversarios políticos; sin embargo, se aclaró que Los Marranos son un grupo de jóvenes santabarbarenses que se organizaron este año para realizar actividades de limpieza en sus comunidades.