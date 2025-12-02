Los 12 indultos más polémicos de Trump, incluido Juan Orlando Hernández

Carlos Watson fue condenado en 2024 por fraude electrónico y conspiración tras engañar a bancos e inversores sobre las cifras de audiencia e ingresos de Ozy Media, la empresa de medios que él fundó. Fue sentenciado a casi 10 años de prisión.

Los críticos indican que la indulgencia con Watson sigue el patrón de Trump de perdonar a condenados por fraude de alto perfil, especialmente cuando tienen conexiones mediáticas o políticas.