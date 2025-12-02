Los 12 indultos más polémicos de Trump, incluido Juan Orlando Hernández

El polímico indulto que Trump le concedió a Juan Orlando Hernández no es el primero en su segunda administración que comenzó en enero de este año.
A inicio de diciembre, Trump conmutó la pena al fundador y CEO de GPB Capital Holdings, David Gentile, quien en agosto de 2024 fue condenado por fraudes en un esquema Ponzi con el que recaudó hasta 1,800 millones de dólares de más de 10,000 inversores.
El 9 de mayo de 2025, Gentile había sido sentenciado a 7 años de prisión; ingresó a prisión el 14 de noviembre de 2025 y pocos días después salió libre.
El pasado 23 de octubre Trump indultó a Changpeng Zhao, fundador de la empresa de cripto Binance. Zhao había sido sentenciado en abril de 2024 a 4 meses de prisión y una multa de 50 millones de dólares. Binance pagó $4,300 millones en acuerdos con el gobierno
El magnate británico Joe Lewis se declaró culpable en 2024 de fraude de valores e insider trading (tráfico de información privilegiada) por filtrar data confidencial sobre empresas a personas que obtuvieron ganancias ilegales. A sus 87 años, en abril de 2024 fue sentenciado a 3 años de libertad condicional y una multa de 5 millones de dólares, evitando la cárcel por su edad. La familia es Lewis es la máxima accionista del Tottenham de Inglaterra.
El 17 de octubre, Trump indutó al excongresista de Nueva York George Santos quien había sido condenado el pasado 25 de abril a 87 meses de prisión y pagos de multas por fraude electrónico, robo de identidad agravado y otros cargos relacionados con el uso fraudulento de donaciones de campaña. Trump dijo en un post en redes que Santos era "valiente" y que, supuestamente, la fiscalía lo había tratado de forma mucho más dura que a demócratas acusados de conductas similares. Los críticos lo ven como un "premio" por lealtad partidaria y no como una injusticia procesal.
En marzo de este año, Trump conmutó la pena a Jason Galanis, quien cumplía una condena de 14 años por un esquema de fraude con bonos de una tribu nativa y otros cargos de fraude que los fiscales describieron como parte de una estafa multimillonaria a inversores. La orden de clemencia no solo lo libera de la cárcel, sino que también lo exime de las sanciones económicas: unos 80 millones de dólares en decomiso y una cifra similar en restitución.
Trump presentó el perdón como un gesto para "terminar la guerra contra el cripto" y "liberar la innovación financiera" frente a reguladores "hostiles". En marzo de este año, los fundadores y ejecutivos de la cripto BitMEX, Arthur Hayes (foto), Ben Delo, Samuel Reed y Gregory Dwyer, recibieron el perdón presidencial de Trump pese a que en 2022 se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) por no implementar controles antilavado y permitir que operadores anónimos usaran la plataforma para mover miles de millones en criptomonedas.
En marzo de este año, Trump perdonó a Trevor Milton, quien fue condenado en 2022 por un cargo de fraude de valores y dos de fraude electrónico por mentir a inversores sobre la tecnología de camiones eléctricos e hidrógeno de su empresa, Nikola. Fue sentenciado en 2023 a 4 años de prisión y a pagar hasta 661 millones de dólares en restitución. Trump dijo que Milton fue "perseguido" por fiscales hostiles a "emprendedores proTrump" y que "no hizo nada malo". El perdón suprime no solo la pena de prisión sino la orden de restitución de dinero, dejando a miles de inversores sin compensación. Milton y su esposa, indican reportes, habían donado 1.8 millones de dólares al comité de reelección de Trump poco antes de las elecciones de 2024.
Carlos Watson fue condenado en 2024 por fraude electrónico y conspiración tras engañar a bancos e inversores sobre las cifras de audiencia e ingresos de Ozy Media, la empresa de medios que él fundó. Fue sentenciado a casi 10 años de prisión.
Los críticos indican que la indulgencia con Watson sigue el patrón de Trump de perdonar a condenados por fraude de alto perfil, especialmente cuando tienen conexiones mediáticas o políticas.
Rod Blagojevich (exgobernador de Illinois) fue condenado en 2011 a 14 años de prisión por múltiples cargos de corrupción y extorsión, incluyendo intentar "vender" el escaño en el Senado que dejó vacante Barack Obama (cuando ganó la presidencia) y presionar a un hospital infantil para obtener aportes políticos. Trump ya había conmutado la pena en su primera presidencia, pero en 2025 le dio un perdón pleno. Trump calificó el caso como una "terrible injusticia" y dijo que fue una persecución "políticamente motivada" por fiscales. El benevolente trato de Trump al exgobernador se ha percibido como uso del poder para beneficiar a un viejo aliado mediático (Blagojevich fue concursante en "Celebrity Apprentice", el programa de Trump en TV).
Ross Ulbricht fue condenado en 2015 a dos cadenas perpetuas por crear y operar el mercado de drogas Silk Road en la dark web, con cargos de narcotráfico, conspiración y fraude informático y lavado de dinero, vinculados también al uso de bitcoin. Ulbricht fue detenido en 2013, después de operar usando monedas como el Bitcoin para facilitar transacciones anónimas de drogas y bienes ilícitos. Trump alegó que la condena era "excesiva" para un delincuente no violento, que Ulbricht había pasado más de una década preso y que el caso se había convertido en "símbolo de un sistema de justicia descontrolado". En su entorno se habló también de "poner fin a la guerra contra el cripto". Víctimas del caso y fiscales apuntan a que Silk Road facilitó el tráfico masivo de drogas y otros crímenes, y que el indulto envía una señal de impunidad para delitos tecnológicos complejos.
El primer día de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, el presidente Trump emitió clemencias a todos los acusados, condenados o pendientes de sentencia por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Eso incluye a los que recibieron penas graves de sedición, obstrucción de un procedimiento oficial, agresiones a la policía y vandalismo, con condenas que llegaban hasta más de 20 años de prisión en los casos de organizaciones extremistas como Proud Boys y Oath Keepers.
El lunes por la noche, Trump emitió un "perdón completo" a Juan Orlando Hernández, alegando que el juicio bajo la administración Biden fue "politizado" y basado en testimonios de narcotraficantes que buscaban reducir sus propias penas. La Casa Blanca dijo que la condena era "excesiva" y que Hernández había sido un aliado clave de Estados Unidos contra las drogas; Trump vinculó la medida a su apoyo al candidato del Partido Nacional hondureño en las elecciones.