Conductor de bus que chocó con ambulancia en Cofradía se dio a la fuga

San Pedro Sula, Honduras

Autoridades policiales que investigan el accidente entre una ambulancia y un autobús en la colonia San Jorge, en el sector de Cofradía, donde murió uno de los heridos que trasladaban tras el accidente en la aldea Loma Larga, municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara, indicaron que el chofer de la unidad de transporte se dio a la fuga. El accidente ocurrió el domingo 23 de noviembre. Según informaron los investigadores que trabajan en el caso, han recabado indicios para elaborar el informe en contra del conductor del autobús, el cual es de servicio privado, y presentarlo ante el Ministerio Público bajo los delitos de conducción temeraria y muerte accidental por dolo.

“Hasta el momento, los investigadores se mantienen recabando pruebas, realizando entrevistas, incluyendo con el dueño del autobús, para determinar su grado de culpabilidad y que se pueda presentar el requerimiento fiscal en su contra”, dijo uno de los agentes consultados. El investigador señaló que se reserva el nombre del acusado, pero confirmó que, tras el hecho, este abandonó el lugar, por lo que se realizan diligencias para dar con su paradero. Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, dijo que esperan el informe de la Sección de Accidentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para determinar el nivel de responsabilidad del conductor del autobús. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Añadió que este tendría la mayor responsabilidad, ya que cuando una ambulancia traslada a un paciente en emergencia, los conductores deben hacerse a un lado y facilitar el paso. “Si el informe de Tránsito indica que el conductor del bus tuvo la responsabilidad, se le presentará el requerimiento, y entre los delitos imputados uno sería por homicidio”, afirmó Guzmán.

Una tragedia que enluta toda una aldea

La tragedia que provocó la muerte del paciente trasladado en la ambulancia —identificado como Keneth Yahir Sabillón García (de 25 años) ocurrió alrededor de las 6:00 pm del domingo, cuando un camión que transportaba al menos 60 personas que se dirigían a una concentración política se accidentó y volcó en una pendiente pavimentada, a pocos metros del desvío hacia la aldea Loma Larga. En ese accidente murieron siete personas más: Marlon Gustavo Sabillón Guzmán (de 44 años); los hermanos José Antonio Leiva Perdomo (de 57) y José Ángel Leiva Perdomo (de 62); Norlan Yadir Sabillón Guzmán (de 21); y José María Perdomo (de 65), todos primos de Keneth Yahir y originarios y residentes de Loma Larga. También fallecieron Juan Ángel Rodríguez e Irma Cabrera, ambos de la aldea Colón, ubicada en una zona montañosa del municipio de San José de Colinas. Durante el percance resultaron heridas 33 personas, que fueron trasladadas rápidamente a centros asistenciales locales. Se informó que doce de ellas, incluyendo a Keneth Yahir Sabillón García, presentaban lesiones graves y fueron llevadas en ambulancias al hospital Mario Rivas de San Pedro Sula para recibir atención especializada.