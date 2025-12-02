"Se fue un gran ser humano": Así recuerdan al empresario Emilio Larach

Reacciones

San Pedro Sula, Honduras.- Como un ejemplo de empresario, padre y ciudadano, definió a don Emilio Salomón Larach Chehade, el empresario Eduardo Facussé, tras la noticia de su deceso este martes en la capital, a la edad de 96 años. La noticia de la muerte del empresario cuya visión empresarial y apuesta por la generación de empleo, con un liderazgo cercano a la gente, conmocionó a la sociedad hondureña. Nacido en la Capital Industrial en 1929, don Emilio Larach no solo será recordado por Larach & Cía., la empresa que se convirtió en la piedra angular y modelo de negocios, sino por su impulso a las causas sociales y su permanente lucha por el cuidado del planeta.

"Fue un empresario ejemplar, un excepcional ser humano y un ejemplo a seguir. Era una de las reservas morales del país", dijo el expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Juan Carlos Sikaffy, a través de sus redes sociales.

El primer mensaje fue de los suyos

"Con profundo dolor comunicamos a nuestros clientes que don Emilio Larach ha fallecido. Partió dejando un legado imborrable de esfuerzo, integridad y amor por Honduras. Fue constructor de sueños, hogares y oportunidades", fue el primer mensaje publicado en la página de Facebook de Larach & Cía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El emotivo mensaje que devela el dolor de miles de colaboradores que consideraban a Emilio un padre, es una muestra de lo que generó en ellos con su liderazgo marcado por la integridad, justicia y cercanía. "Su ejemplo nos inspira a seguir trabajando con honestidad, servicio y compromiso. Gracias, don Emilio. Su obra seguirá viva en cada rincón de este país", continúa la publicación en la red social de la ferretería.



Los mensajes de los sampedranos

Tras la publicación de la noticia de su deceso, los sampedranos y ciudadanos de varios puntos del país dejaron decenas de comentarios con mensajes y muestras de pesar por la partida de "un gran hondureño". "Que tristeza QEPD. DON EMILIO LARACH... un gran ser humano y un hombre que ha dejado un legado a la sociedad hondureña. Nos unimos en estos momentos de tristeza y dolor a sus familiares, resignación a su familia", indica Rosibel Herrera en un comentario publicado en Facebook.

De su lado una hondureña narró como su hija de 4 años lo conoció durante la apertura de Larach & Cía. en San Pedro Sula. "Fuimos a la apertura aquí y ella le dijo en voz alta: Don Castor y él le preguntó: ¿Cómo sabes que yo soy Don Castor?, y mi hija susurró: lo vi en la tele. Mi hija es autista y lo vio en un comercial de dibujos animados donde él salía saludando, él le dio un peluche de Don Castor, aún tiene ese peluche".

