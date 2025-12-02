  1. Inicio
  2. · Honduras

Muere el empresario hondureño Emilio Larach

Don Emilio Larach fue muy apreciado por miles de personas, tanto por su labor empresarial como por su calidad humana.

Muere el empresario hondureño Emilio Larach

Don Emilio Larach nació en San Pedro Sula el 31 de agosto de 1929. Imagen de archivo La Prensa.

Tegucigalpa

Don Emilio Larach, fundador y alma de Larach & Cía., falleció este martes a la edad de 96 años, dejando tras de sí una trayectoria empresarial extensa, un ejemplo de perseverancia y un legado social notable en Honduras.

Don Emilio Larach se ganó a pulso el respeto de sus homólogos empresarios por su integridad, liderazgo, visión en los negocios, responsabilidad social y carácter afable.

Su velatorio se realizará este martes a partir de las 2:00 de la tarde en la Funeraria María Auxiliadora y para el miércoles está programada una misa de cuerpo presente y su sepelio en Jardines de Paz Suyapa.

Muere el empresario hondureño Emilio Larach

¿Quién era Emilio Larach?

Don Emilio Larach Chehade nació en San Pedro Sula a principios del siglo pasado, el 31 de agosto de 1929, en el hogar que formaron los inmigrantes palestinos Salomón Larach y Emilia de Larach.

Realizó sus estudios primarios en la escuela San Vicente de Paúl y su bachillerato en el emblemático Instituto José Trinidad Reyes. Luego partió a Estados Unidos, donde logró culminar sus estudios superiores en Administración de Empresas.

Bajo su liderazgo y visión, al frente de Larach y Cía, se emprendió la transformación de la empresa líder en ferretería, cuyo eslogan “en un dos por tres, todo de una vez” se ha hecho muy famoso en todo el país.

Reacciones

El deceso del reconocido empresario provocó diversas reacciones.


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias