Muere el empresario hondureño Emilio Larach

Don Emilio Larach, fundador y alma de Larach & Cía., falleció este martes a la edad de 96 años, dejando tras de sí una trayectoria empresarial extensa, un ejemplo de perseverancia y un legado social notable en Honduras.
Don Emilio Larach se ganó a pulso el respeto de sus homólogos empresarios por su integridad, liderazgo, visión en los negocios, responsabilidad social y carácter afable.
Su velatorio se realizará este martes a partir de las 2:00 de la tarde en la Funeraria María Auxiliadora y para el miércoles está programada una misa de cuerpo presente y su sepelio en Jardines de Paz Suyapa.
¿Quién era Emilio Larach?
Don Emilio Larach Chehade nació en San Pedro Sula a principios del siglo pasado, el 31 de agosto de 1929, en el hogar que formaron los inmigrantes palestinos Salomón Larach y Emilia de Larach.
Realizó sus estudios primarios en la escuela San Vicente de Paúl y su bachillerato en el emblemático Instituto José Trinidad Reyes. Luego partió a Estados Unidos, donde logró culminar sus estudios superiores en Administración de Empresas.
Bajo su liderazgo y visión, al frente de Larach y Cía, se emprendió la transformación de la empresa líder en ferretería, cuyo eslogan “en un dos por tres, todo de una vez” se ha hecho muy famoso en todo el país.
Reacciones
El deceso del reconocido empresario provocó diversas reacciones.
Tuve el privilegio de servir a don Emilio Larach. Es facil entender porque la gente llegaba a su tienda con alegría y confianza. Sabía que estaba comprándole productos a un hombre honesto, que construyó su patrimonio en más de 75 años de trabajo arduo. Hondureño ejemplar. QDDG.— Gustavo León-Gómez (@GustavoLeonGom1) December 2, 2025
Reconozco el legado de Don Emilio Larach: un líder humano, trabajador incansable y profundamente comprometido con su comunidad, cuyo ejemplo inspira a valorar a cada persona y servir con responsabilidad. pic.twitter.com/G6IBQptec4— RamonCarranzaHN 🇭🇳♻️ (@RamonFCarranzaD) December 2, 2025