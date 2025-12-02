Muere el empresario hondureño Emilio Larach

Tegucigalpa

Don Emilio Larach, fundador y alma de Larach & Cía., falleció este martes a la edad de 96 años, dejando tras de sí una trayectoria empresarial extensa, un ejemplo de perseverancia y un legado social notable en Honduras.

Don Emilio Larach se ganó a pulso el respeto de sus homólogos empresarios por su integridad, liderazgo, visión en los negocios, responsabilidad social y carácter afable.

Su velatorio se realizará este martes a partir de las 2:00 de la tarde en la Funeraria María Auxiliadora y para el miércoles está programada una misa de cuerpo presente y su sepelio en Jardines de Paz Suyapa.