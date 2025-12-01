Empresa encargada del Trep revela intentos de hackeo a plataforma

Tegucigalpa, Honduras

La empresa detalló que el incidente se produjo después de la divulgación realizada por DINAES el 30 de noviembre a las 10:30 de la noche.

La empresa encargada del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep), del Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmó este lunes que su infraestructura tecnológica sufrió una afectación causada por un volumen inusual de solicitudes, lo que generó condiciones similares a un ataque de denegación de servicio (DoS).

Según el comunicado, una vez habilitado el acceso al portal oficial se registró un comportamiento anómalo en el tráfico que superó por amplio margen los parámetros establecidos en las pruebas de carga previas. Las herramientas de seguridad, incluido el sistema WAF del CNE, detectaron un flujo atípico de solicitudes que terminó impactando la estabilidad general de la plataforma.

La empresa detalló que estas irregularidades también provocaron fallas en la distribución de información hacia el entorno de AWS, donde opera la plataforma DINAES.

Como resultado, el clúster de Kafka presentó intermitencias que impidieron procesar y descargar los paquetes de información en tiempo real, generando un encolamiento de datos que no pudo resolverse dentro del plazo previsto hasta las 6:00 de la mañana.

Agregan que el servicio logró ser restablecido a las 5:40 a. m. del 1 de diciembre, una vez normalizada la comunicación y procesados los paquetes pendientes, razón por la cual algunos datos fueron gestionados después del horario programado originalmente.

Sin embargo, la empresa señaló que previo a la contingencia programada para la 1:00 p. m., se detectó nuevamente un aumento considerable en el número de solicitudes, lo que ocasionó una nueva indisponibilidad en algunos componentes del sistema.