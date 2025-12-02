Emilio Larach: Un hondureño ejemplar con un legado de servicio y amor al país

Trayectoria

San Pedro Sula, Honduras.- Eterno impulsor de causas sociales, defensor del ambiente y promotor del desarrollo del país, el empresario Emilio Salomón Larach Chehade, deja un enorme legado de integridad, justicia y amor por Honduras. Don Emilio, como le llamaban quienes lo apreciaban, falleció este día a los 96 años de edad y no hay duda que partió a lo ignoto con la convicción del deber cumplido con su familia y su nación. Comprometido con el desarrollo del país, a través de la generación de empleo y una permanente lucha por la protección y el cuidado del ambiente, resumen, una trayectoria de honestidad, trabajo y don de servicio que le valieron el respeto de los hondureños, que lo consideran el último bastión de la reserva moral del país.

¿Quién era Emilio Salomón Larach?

Nació en San Pedro Sula el 31 de agosto de 1929, en el hogar conformado por los inmigrantes palestinos Salomón Larach y Emilia de Larach. Luego de cursar sus estudios primarios en la escuela San Vicente de Paúl y su bachillerato en Instituto José Trinidad Reyes, estudió Administración de Empresas en Estados Unidos. En 1951, con apenas 22 años, a su regreso a su natal San Pedro Sula comienza a trabajar en el almacén Jorge J. Larach y Cía. propiedad de quien luego se convertiría en su suegro y su impulsor en los negocios.

Conoció ahí a Vilma Larach Larach, hija de don Jorge J. Larach, con quien contrae nupcias y en 1955 se mudan a Tegucigalpa para hacerse cargo de Larach y Cía. que en ese momento era una sucursal de Jorge J. Larach y Cía. en la capital. De la mano de don Emilio, la ferretería ubicada en el centro de la capital se convierte en la empresa líder en su ramo cuyo eslogan era “en un dos por tres, todo de una vez”. Este negocio fue la base del modelo de negocios con el que se encaminó al éxito y formó su familia, de la que nació su única hija Juanita Ivette Larach, que los convirtió a él y a doña Vilma en abuelos de tres nietos: Alexandra, Gabriel y Emilio Quiñónez Larach.



Trayectoria de éxito