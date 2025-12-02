El empresario Emilio Larach será velado y sepultado en Tegucigalpa

Tegucigalpa
La familia del estimado y distinguido Emilio Salomón Larach Chehade, mediante comunicado, detalla que el velatorio se llevará a cabo este martes 2 de diciembre a partir de las 2:00 de la tarde en la Funeraria La Auxiliadora, en Tegucigalpa.
Don Emilio, fundador y alma de Larach & Cía., falleció este martes a la edad de 96 años, dejando tras de sí una trayectoria empresarial extensa, un ejemplo de perseverancia y un legado social notable en Honduras.
La misa de cuerpo presente está programada para el miércoles 3 de diciembre, a las 10:00 de la mañana, en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, donde familiares, amigos y personas cercanas podrán darle el último adiós.
El sepelio se realizará posteriormente en los Jardines de Paz Suyapa.
Don Emilio, nacido el 31 de agosto de 1929, es recordado como un hombre íntegro, honorable y dedicado al servicio. Su partida deja un vacío en varios sectores de la sociedad hondureña debido a su trayectoria empresarial y compromiso comunitario.
En su actividad empresarial se distingue por cargos destacados como presidente y vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, de la Federación de Cámaras de Industria y Comercio de Honduras y miembro del Consejo de Administración de Corporación Industrial del Norte.
Bajo su liderazgo y visión, al frente de Larach y Cía, se emprendió la transformación de la empresa líder en ferretería, cuyo eslogan “en un dos por tres, todo de una vez” se ha hecho muy famoso en todo el país.