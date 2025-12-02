El empresario Emilio Larach será velado y sepultado en Tegucigalpa

Tegucigalpa

La familia del estimado y distinguido Emilio Salomón Larach Chehade, mediante comunicado, detalla que el velatorio se llevará a cabo este martes 2 de diciembre a partir de las 2:00 de la tarde en la Funeraria La Auxiliadora, en Tegucigalpa.

Don Emilio, fundador y alma de Larach & Cía., falleció este martes a la edad de 96 años, dejando tras de sí una trayectoria empresarial extensa, un ejemplo de perseverancia y un legado social notable en Honduras.

La misa de cuerpo presente está programada para el miércoles 3 de diciembre, a las 10:00 de la mañana, en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, donde familiares, amigos y personas cercanas podrán darle el último adiós.

El sepelio se realizará posteriormente en los Jardines de Paz Suyapa.