Nasry Asfura gana la presidencia departamental de Valle, confirma Tomás Zambrano

Tegucigalpa

El dirigente nacionalista Tomás Zambrano comentó en sus redes sociales que concluyó el cómputo del 100% de las actas en el departamento de Valle, confirmando oficialmente que el candidato Nasry Asfura ganó en dicha región.

Zambrano agradeció al pueblo por el respaldo brindado al Partido Nacional y aseguró que bajo la presidencia de Asfura “Honduras va a estar bien”.

Zambrano también agregó un mapa del departamento de Valle a su publicación, en donde la mayoría de los municipios aparece en color azul, representando el triunfo del Partido Nacional.

No obstante, el sitio oficial de resultados sobre las elecciones generales no funciona correctamente desde el mediodía del lunes, lo cual impide la actualización de los datos. Esta situación ha generado incertidumbre entre los hondureños sobre el devenir del proceso.

En la última actualización de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) a nivel presidencial, Nasry Asfura continúa liderando con 749,022 votos (39.92%), seguido por Salvador Nasralla con 748,507 votos (39.89%).

En tercer lugar se ubica Rixi Moncada con 359,584 votos (19.16%); en cuarto lugar, Nelson Ávila con 15,991 votos (0.85%); y en último lugar, Mario Rivera con 3,217 votos (0.17%).