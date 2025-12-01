Nidia Castillo, la primera mujer de Libre en ganar una diputación en Choluteca

Choluteca, Honduras.

La abogada Nidia Castillo hizo historia en las recientes elecciones al convertirse en la primera mujer en ganar una diputación por el Partido Libertad y Refundación (Libre) en el departamento de Choluteca. Su elección marca un precedente para la participación femenina en la política del sur del país y abre un nuevo capítulo dentro de la representación legislativa de Libre en esa región.

Castillo, reconocida en Choluteca por su labor como defensora de los derechos humanos y de las mujeres, logró consolidar una base de apoyo sólida gracias a su trayectoria en el ámbito social.