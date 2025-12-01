Abi Martínez, de 25 años, se convierte en la alcaldesa más joven de Honduras

Intibucá, Honduras.

Su triunfo marca un relevo generacional en la política municipal y evidencia el creciente protagonismo de los jóvenes en cargos públicos.

La ingeniera Abi Merari Martínez , de 25 años, hizo historia en las recientes elecciones al convertirse en la alcaldesa más joven de Honduras, tras ganar la Alcaldía del municipio de San Isidro , en el departamento de Intibucá , bajo la bandera del Partido Nacional .

La victoria de una candidata tan joven llama la atención en un escenario político donde tradicionalmente los cargos de alcaldía han estado ocupados por figuras con mayor trayectoria. En San Isidro, su elección representa un cambio significativo y la apertura hacia una nueva generación de liderazgos locales.

Con apenas 25 años, Abi Merari Martínez asume ahora la responsabilidad de dirigir un municipio con múltiples desafíos, entre ellos la necesidad de impulsar proyectos productivos, mejorar la conectividad vial y atender demandas históricas de las comunidades.

La nueva alcaldesa inicia su mandato con el reto de demostrar que la preparación profesional y la participación temprana en la vida política pueden convertirse en motores de transformación local. Su elección marca un hito en Intibucá y en el país, proyectando una imagen renovada de liderazgo municipal.