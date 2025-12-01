Anabel Gallardo llama a la unidad nacional tras histórica jornada electoral

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, destacó este lunes la masiva participación ciudadana registrada en las elecciones generales y calificó la jornada como "cívica e histórica".
A través de sus redes sociales, Gallardo reconoció el compromiso de la población que acudió a votar "en paz y con la firme convicción de defender nuestra democracia y nuestros ideales de libertad y justicia".
Asimismo, agradeció la labor de los observadores nacionales e internacionales que acompañaron el proceso electoral y pidió respetar los plazos y procedimientos establecidos por las autoridades.
"Hoy más que nunca es momento de pensar en Honduras. Enfoquémonos en lo que nos une: el bienestar de nuestras familias y el desarrollo del país", manifestó.
Finalmente, Gallardo hizo un llamado a mantener la unidad en medio de la expectativa por los resultados oficiales del CNE: "Honduras nos necesita unidos. ¡Ganó Honduras, ganó la democracia!", concluyó.