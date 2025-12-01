Anabel Gallardo llama a la unidad nacional tras histórica jornada electoral

Tegucigalpa, Honduras.

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, destacó este lunes la masiva participación ciudadana registrada en las elecciones generales y calificó la jornada como "cívica e histórica".

A través de sus redes sociales, Gallardo reconoció el compromiso de la población que acudió a votar "en paz y con la firme convicción de defender nuestra democracia y nuestros ideales de libertad y justicia".