Anabel Gallardo llama a la unidad nacional tras histórica jornada electoral

La presidenta del Cohep reconoció el compromiso de la población que acudió a votar "en paz y con la firme convicción de defender nuestra democracia

  • Anabel Gallardo llama a la unidad nacional tras histórica jornada electoral

    Anabel Gallardo difundió el mensaje a través de sus redes sociales oficiales.

     Foto de archivo
Tegucigalpa, Honduras.

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, destacó este lunes la masiva participación ciudadana registrada en las elecciones generales y calificó la jornada como "cívica e histórica".

A través de sus redes sociales, Gallardo reconoció el compromiso de la población que acudió a votar "en paz y con la firme convicción de defender nuestra democracia y nuestros ideales de libertad y justicia".

Rixi Moncada dará declaración oficial esta noche sobre resultado de elecciones

Asimismo, agradeció la labor de los observadores nacionales e internacionales que acompañaron el proceso electoral y pidió respetar los plazos y procedimientos establecidos por las autoridades.

"Hoy más que nunca es momento de pensar en Honduras. Enfoquémonos en lo que nos une: el bienestar de nuestras familias y el desarrollo del país", manifestó.

Nasralla descarta "misas negras" con "Mel" y asegura que aventaja al Partido Nacional en conteo

Finalmente, Gallardo hizo un llamado a mantener la unidad en medio de la expectativa por los resultados oficiales del CNE: "Honduras nos necesita unidos. ¡Ganó Honduras, ganó la democracia!", concluyó.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más