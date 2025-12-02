Observadores piden al CNE cumplir con el tiempo electoral establecido

Tegucigalpa, Honduras.

Los observadores pidieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) cumplir estrictamente los tiempos establecidos y atender las fallas detectadas en el sistema de transmisión y procesamiento de resultados.

El consorcio Observadores Electorales por Honduras 2025 (OEH2025 ) presentó este 2 de diciembre su informe preliminar sobre las elecciones del 30 de noviembre y calificó la jornada como “libre, ordenada y pacífica” .

Asimismo, se dio a conocer que cada observador fue asignado a una Junta Receptora de Votos (JRV) y desarrolló su trabajo bajo las instrucciones correspondientes, haciendo un trabajo de calidad durante jornada electoral.

Durante la conferencia de prensa , los observadores destacaron que el proceso se desarrolló dentro de los estándares internacionales y contó con una participación masiva que, según señalaron, fortalece la legitimidad del ejercicio democrático.

OEH2025 desplegó alrededor de 1,100 voluntarios en 986 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en los 18 departamentos del país. Según el informe, más del 99% de las mesas lograron instalarse con al menos tres miembros y los tres principales partidos —Libre, Partido Nacional y Partido Liberal— tuvieron representación en más del 90% de las JRV monitoreadas.

Los observadores felicitaron a la población pese a los altos niveles de desinformación e incertidumbre difundidos previamente sobre el proceso electoral. En el 95% de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), todos los miembros portaban su documentación correspondiente. Asimismo, el 94% de las mesas contaba con todo el material electoral; en el 6% restante se registraron retrasos por la falta de algunos insumos. Según el informe, el 98% de las JRV disponía de un lector de huellas.

Los observadores destacaron que el proceso electoral se desarrolló de forma ordenada y conforme a las indicaciones de la ley. Añadieron que los incidentes de violencia fueron mínimos. También señalaron múltiples fallas en los lectores de huellas, pero enfatizaron que prevaleció el respeto entre los actores políticos y llamaron a la población a mantener la calma mientras el CNE publica los resultados definitivos.

Pese al balance positivo en la organización y el ambiente general de la jornada, el consorcio advirtió que persisten aspectos críticos que requieren atención inmediata del CNE, entre ellos retrasos en la gestión técnica y problemas operativos que podrían afectar la confianza en el proceso si no se corrigen a tiempo.

Los observadores concluyeron que, aunque la ciudadanía respondió con madurez democrática, las autoridades electorales deben garantizar que las siguientes etapas se desarrollen con transparencia y dentro de las normas establecidas por la ley.