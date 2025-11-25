"Era militar": hombre acusado por el asesinato de la pequeña Kimberly Sabillón

La tarde de este martes 25 de noviembre se conocieron nuevos detalles sobre el asesinato de la pequeña Kimberly Sabillón Barahona, ocurrido en la comunidad de El Paraíso, en Pueblo Nuevo, Petoa, Santa Bárbara.
El portavoz de la Policía Nacional, Gregorio Cornejo, suboficial, informó que la institución lamenta el crimen y confirmó la captura de un hombre señalado como sospechoso.
Según los datos preliminares, el detenido, identificado como Jhonatan Reyes, habría sido militar hondureño.
Aunque aún no existe un dictamen forense que determine la causa de muerte, cercanos relataron que la menor habría sido atacada con un machete y agredida sexualmente, hechos que mantienen consternada a la comunidad.
Juan Sabillón, tío de la niña, indicó que el sospechoso es un hombre recién llegado al pueblo, quien, según testimonios de los habitantes, solía encontrarse en estado de ebriedad y bajo efectos de drogas.
Según el tío, el acusado habría participado en la búsqueda de la menor tras su desaparición.
El crimen generó una profunda indignación a nivel nacional. Familiares, vecinos y amigos permanecen conmocionados por la tragedia.
El padre de la menor llegó la mañana de este martes a la morgue sampedrana, acompañado de varios familiares de la niña, y esperó sentado sobre una piedra hasta recibir el cuerpo de su hija.
La información preliminar apunta a que la pequeña habría sido víctima de abuso antes de ser asesinada.
La niña fue reportada como desaparecida la mañana del lunes y, horas más tarde, su cuerpo fue encontrado en una cuneta cercana a su vivienda.
El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades. Tras el hecho, comenzó a circular en redes sociales un video de Kimberly en su centro educativo, donde se le observa descalza recitando un poema frente a sus compañeros y maestros.
Familiares piden justicia por la muerte de la menor. "Queremos justicia, deseamos que el caso quede en impunidad", expresó un cercano tras la tragedia.