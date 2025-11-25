Así era Thalía Corrales, recién graduada y madre de un bebé

La joven Thalía Corrales Medina perdió la vida en las últimas horas en un trágico accidente de tránsito en San Lorenzo, Valle, al sur de Honduras. Su repentina partida ha generado una profunda conmoción entre los habitantes de la zona. Así era ella.
Thalía era una mujer muy querida, y hoy deja en la orfandad a su bebé de menos de un año. Su familia era su mayor alegría; solía compartir con orgullo y ternura momentos especiales junto a ellos en su cuenta de Instagram.
Hace apenas poco tiempo había alcanzado uno de sus sueños: obtener su título universitario. "Meta culminada, hasta aquí Dios ha sido bueno, sé que desde arriba mis dos ángeles están alegres", escribió en una emotiva publicación el día de su graduación.
La noticia de su fallecimiento provocó una ola de mensajes llenos de tristeza y consternación por parte de familiares, amigos, conocidos y cientos de usuarios en redes sociales.
"Dios mío. Y ahora su bebito sin su mami. Qué noticia más horrible. Dios le dé fuerzas y resignación a toda la familia Corrales Gómez", expresó una mujer en redes, reflejando el dolor compartido.
"Qué pesar, Thalía, justo cuando estaba en su mejor momento, en esa etapa de madre", lamentó Iveth Banegas, una conocida de la joven.
Otro usuario escribió: "Increíble como de un momento a otro ya no estamos, qué pesar por su bebé y su familia".
De acuerdo con testimonios de sus allegados, Thalía recientemente había sufrido la pérdida de su hermano, quien también murió en un accidente: "Thalía Corrales, una persona tan humilde y llena de vida, con un futuro comprometedor para su hijo, y hoy se va de este mundo en un suspiro. Siempre demostró ser fuerte tras la pérdida de su hermano, que también murió en un accidente".
"Qué terrible despertar con esta noticia. Dios, un golpe más para la familia. Mi primita tan llena de vida, no me lo creo", escribió una familiar, evidenciando la tristeza que embarga a quienes la amaban.
Según los reportes preliminares, Thalía viajaba en un pick-up Nissan Frontier gris por una de las principales calles de la ciudad cuando, de manera inesperada, impactó contra un poste del tendido eléctrico. El fuerte choque provocó el accidente que terminó arrebatándole la vida.
Aunque fue auxiliada de inmediato y trasladada al Hospital de San Lorenzo, lamentablemente no logró sobrevivir a las graves lesiones que sufrió. Testigos indican que el vehículo colisionó directamente contra un poste de concreto.
Así quedó el vehículo en el que se transportaba Thalía. El hecho ocurrió cerca de la rotonda del desvío hacia la comunidad de Coyolito. El automotor sufrió daños severos como consecuencia del violento impacto.