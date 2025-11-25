Así era Thalía Corrales, recién graduada y madre de un bebé

De acuerdo con testimonios de sus allegados, Thalía recientemente había sufrido la pérdida de su hermano, quien también murió en un accidente: "Thalía Corrales, una persona tan humilde y llena de vida, con un futuro comprometedor para su hijo, y hoy se va de este mundo en un suspiro. Siempre demostró ser fuerte tras la pérdida de su hermano, que también murió en un accidente".