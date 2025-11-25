Arrestan a pastor por presunto intento de abuso contra menor

Un pastor evangélico de 58 años fue detenido en flagrancia en la aldea Agua Blanca Sur, El Progreso, luego de ser denunciado por el presunto intento de agresión sexual contra un niño de 12 años.
La captura fue ejecutada y revelada este martes por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Unidad Metropolitana de Policía No. 11 (UMEP–11), tras recibir la denuncia interpuesta por la familia del menor.
De acuerdo con el informe preliminar, el niño fue encontrado dentro de la casa del sospechoso por su padrastro, quien intervino de inmediato al observar una situación irregular. Esta acción evitó que la agresión continuara, señalaron las autoridades.
Tras ser descubierto, el individuo habría intentado persuadir al menor y a su padrastro para que el hecho no fuera comunicado a las autoridades.
Según el expediente policial, inicialmente ofreció una cantidad de dinero al niño y posteriormente 20 mil lempiras al adulto responsable.
La familia rechazó cualquier intento de soborno y acudió a la DPI para formalizar la denuncia.
Luego de recibir la alerta, equipos de la UMEP–11 y la DPI se desplazaron a la colonia Plan de Vivienda, donde se efectuó la captura del pastor, identificado como Leonel Gonzáles, dirigente del Ministerio Monte de Sión.
Con autorización judicial, la Policía realizó un allanamiento en su vivienda, donde se aseguró evidencia relacionada con la investigación, entre ella un bote azul con una sustancia lubricante.
El detenido fue remitido al Ministerio Público junto con los indicios decomisados. Deberá enfrentar un proceso penal por el supuesto delito de otras agresiones sexuales, según la legislación vigente.
La Policía Nacional en el Valle de Sula reiteró su compromiso de actuar con firmeza en casos que vulneren la integridad de niños, niñas y adolescentes, y subrayó la importancia de la denuncia ciudadana para lograr intervenciones oportunas.