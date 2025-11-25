Muere Thalía Corrales en brutal accidente en San Lorenzo, Valle

Una joven hondureña perdió la vida durante las ultimas horas tras verse involucrada en un accidente de tránsito en San Lorenzo, Valle, zona sur de Honduras. Su deceso ha causado consternación entre la comunidad sureña.
Los reportes indican que la víctima del accidente, identificada como Thalía Corrales Medina, se transportaba en un vehículo pick-up gris, modelo Frontier, marca Nissan, por una de las vías principales de la ciudad portuaria, cuando ocurrió el accidente.
Aunque fue auxiliada de inmediato y trasladada al Hospital de San Lorenzo, no logró sobrevivir a las lesiones que sufrió. Testigos indicaron que el vehículo chocó con un poste de concreto del tendido eléctrico.
La muerte de la joven generó consternación entre sus familiares, quienes manifestaron su tristeza a través de redes sociales. “No lo puedo creer, qué dolor tan grande invade a nuestra familia; Señor, danos fortaleza”, escribió Martitha Corrales. Por su parte, Isa Medina lamentó el impacto de la noticia: “Qué terrible despertar con esto. Mi primita tan llena de vida... no me lo creo”, expresó una pariente.
En medio de las muestras de solidaridad, también circuló un mensaje firmado por René Rivas, dirigido a la familia Corrales Medina. En él resaltó el recuerdo de Thalía como una joven noble y llena de luz, e instó a sus seres queridos a mantenerse firmes. “Que encuentren fuerzas para seguir y recordar a Thalía por la luz que llevó dentro”, apuntó.
Así quedó el vehículo en el que se transportaba Thalía Corrales. El hecho ocurrió cerca de la rotonda del desvío hacia la comunidad de Coyolito. El vehículo sufrió graves daños como consecuencia del impacto.
El pick-up colisionó con el poste en su parte frontal. Las bolsas de aire se activaron, pero la gravedad de las heridas apagaron la vida de la joven madre.
El caso se suma al aumento de incidentes viales registrados este año en Honduras. Cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad señalan que más de 15,600 accidentes han dejado 1,670 fallecidos, entre ellos 220 mujeres.
En el departamento de Valle, donde ocurrió el suceso, se contabilizan 31 muertes por percances viales en lo que va de 2025. La joven solía publicar fotografías suyas y de su familia en redes sociales. Su muerte ha causado tristeza entre la población del sur hondureño.
Thalía Corrales había obtenido su título universitario recientemente.