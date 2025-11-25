¿Apresaron al autor del crimen de la pequeña Kimberly Sabillón?

Todo comenzó cuando la menor fue a la pulpería por unas malteadas, pero no regresó. Fue entonces que familiares y vecinos comenzaron a buscarla, elaboraron afiches y los difundieron en redes sociales. Foto de redes sociales.
Uno de los tíos de la menor, Juan Sabillón, fue entrevistado cuando él y su familia esperaban que la morgue les entregara el cadáver. Contó que era la primera vez que a Kimberly la mandaban a comprar sola. Foto de redes sociales.
Sabillon también dijo que en otras ocasiones la abuela la acompañaba, pero esta vez no pudo porque estaba enferma. Añadió que la niña vivía con sus abuelos, ya que sus padres trabajan fuera de Santa Bárbara. Foto de redes sociales.
Desafortunadamente, lo que inició como angustiosa búsqueda terminó en tragedia: horas después, durante la noche, su cuerpo fue encontrado sin vida en una cuneta cercana a su vivienda, desatando indignación y profundo dolor entre los habitantes de la zona.Foto de redes sociales.
Todavía no existe un dictamen forense sobre la causa de muerte, pero de acuerdo con los relatos de los vecinos, la menor habría sido herida con un machete y atacada sexualmente, algo que los tiene consternados. Foto de redes sociales.
El tío también reveló que hay una persona sospechosa detenida: un hombre recién llegado al pueblo, que normalmente anda en estado de ebriedad y bajo los efectos de las drogas. Además, dijo que incluso esta persona anduvo con ellos buscando a su sobrina. No obstante, las autoridades aún no han confirmado ninguna detención por este caso. Foto de redes sociales.
"Eso no se puede quedar así, no es de un ser humano", expresó. Sobre su sobrina, dijo que era "un angelito de Dios, lo más bonito y lo más bello que podía haber. Toda la gente la quería porque era una niña con un modo bien bonito. (...) La anduvimos buscando lejos y estaba cerquita". Foto de redes sociales.
En cuanto al presunto hechor —cuya detención no ha sido confirmada por las autoridades—, el hombre pidió justicia y advirtió que, si las autoridades no actúan, ellos lo harán por su cuenta. Foto de redes sociales.
Agregó que escuchó el alboroto sobre la búsqueda y que la gente decía que se había perdido la hija de Johana. Entonces dejó de hacer lo que estaba haciendo en su trabajo, y su patrona le dijo que podía irse. ‘Salí a buscarla; según, el duende se la había llevado”. En la fotografía, Juan Sabillón, tío de la menor.