Llanto y dolor en sepelio de vecinos de Loma Larga que murieron en accidente

Centenares de familiares y amigos llegaron al cementerio de la comunidad de Loma Larga, en Colinas, Santa Bárbara para despedir a cinco de los seis vecinos del sector que murieron en el accidente del domingo.
Seis de las víctimas: Marlon Gustavo Sabillón Guzmán (de 44 años), los hermanos José Antonio Leiva Perdomo (de 57) y José Ángel Leiva Perdomo (de 62), Norlan Yadir Sabillón Guzmán ( de 21), José María Perdomo (de 65) y Keneth Yair Sabillón García (de 25) eran originarios y residentes de la aldea Loma Larga.
De los seis vecinos de Loma Larga, solo Keneth Yair Sabillón García no fue sepultado, pues fue entregado hasta esta tarde.
Fue el último que murió, sobrevivió al accidente del camión, pero falleció cuando era trasladado en una ambulancia.
Las otras dos víctimas son residentes de la aldea Colón, localizada en una zona montañosa, siempre en San José de Colinas. Ellos son Juan Ángel Rodríguez y su esposa Irma.
El velorio y el entierro estuvo bien nutrido.
Los cinco vecinos de Loma Larga fueron sepultados con la bandera del Partido Nacional.
Herminio Sabillón, tío de Norlan Yadir y Keneth Yair, dijo consternado que "lo que ha ocurrido es una verdadera tragedia. Como comunidad sentimos mucho lo que está pasando ya que todos somos conocidos y además, porque todos los muertos son familia".
Con el mismo pesar, Margarita Mejía, sobrina de los hermanos Leiva Perdomo, indicó que "esta tragedia nunca la esperábamos peor de esta forma, ya que los seis son familia. Son cosas que pasan y que Dios sabe por qué ocurren. Él tiene el control de nuestro dolor y de la vida de los demás que aún están en el hospital luchando por sus vidas".
Los muertos formaban parte de "Marranos" un grupo que se dedicaban a hacer labores de limpieza en el sector.