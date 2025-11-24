Los "Marranos" también se habían accidentado hace 15 días

La historia de "los Marranos" ha cautivado a la gente, sin embargo, la tragedia los ha alcanzado dejando seis de sus miembros muertos, dejando luto en la comunidad de Loma Larga en San José de Colinas en Santa Bárbara.
"Los Marranos" no son más que un grupo de buenos ciudadanos que se dedican a limpiar las calles de su amada Loma Larga.
Si bien, la muerte de varios de sus miembros se dio tras un evento político, ellos no son un grupo que se dedica a la política. En las fotos se logra ver que su labor es en bien de la comunidad y en los alrededores..
En la cuenta de Tiktok, los "Marranos" hasta bromean que ellos no saben de política.
La tragedia ocurrió a eso de las 6:00 pm delr domingo 23 de noviembre, cuando un camión que transportaba a al menos 60 personas que se dirigian a una concentración política se accidentara.
Seis de las víctimas responden a los nombres de Marlon Gustavo Sabillón Guzmán (de 44 años), los hermanos José Antonio Leiva Perdomo (de 57) y José Ángel Leiva Perdomo (de 62), Norlan Yadir Sabillón Guzmán ( de 21), José María Perdomo (de 65) y Keneth Yair Sabillón García (de 25) todos ellos originarios y residentes de la aldea Loma Larga.
Las otras dos víctimas, residentes de la aldea Colón, localizada en una zona montañosa siempre de la San José de Colinas fueron identificadas como Juan Ángel Rodríguez y su esposa Irma.
Esta es la lista de sobrevivientes que aún permanecen en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
Vecinos confirmaron que hace quince días, este grupo tuvo un accidente también en camión.
Contrario a lo que se maneja en las redes sociales, se confirmó que el accidente sí fue real, pero ellos iban en otro camión. Esta es la captura del video del percance vial de hace dos semanas.
Un sobreviviente al accidente de este domingo, contó a medios locales que el camión se quedó sin frenos.
"Se escuchó un ruido en el camión y en eso todos comenzamos a gritar. Yo me tiré unos 40 metros antes, quise subirme a unos árboles, pero no pude", dijo el hombre, que aseguró, "pensé en mis hijos en ese momento"