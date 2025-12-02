Jorge Aldana y Juan Diego, en cerrada pugna por la alcaldía capitalina

Tegucigalpa, Honduras

Tras más de 24 horas de interrupción en la transmisión de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), ayer a las 5:00 pm se reanudó el conteo de votos a nivel de corporación municipal. En el Distrito Central, el candidato de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, y el aspirante del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, protagonizan una contienda sumamente reñida.

Según los resultados preliminares, anoche a las 11:00 pm, el actual alcalde, Jorge Aldana, llevaba 125,769 votos, equivalentes al 38.07%. Por su parte, Juan Diego Zelaya sumaba 123,753 marcas, un 37.46%. La diferencia entre ambos es de 2,000 votos a favor de Aldana. En San Pedro Sula, el Partido Liberal, con su candidato Roberto Contreras, encabeza la mayoría de los sufragios sobre Yaudet Burbara, del Partido Nacional. De acuerdo con la actualización registrada, alrededor de las 11:00 pm, Contreras acumulaba 156,666 marcas (75.58%), mientras que Burbara registraba 27,843, que representan el 13.43%.

No a Quintín en Choluteca

El municipio de Choluteca le dice adiós a Quintín Soriano, del Partido Liberal, después de 20 años de gobernar la alcaldía, al favorecer mediante el voto a su contrincante nacionalista Eber Aplícano. En esta contienda, Quintín registraba 12,619 marcas, equivalentes al 29.11%, mientras que Aplícano sumaba 22,472, que representan el 51.84%. En cambio, en el municipio de Comayagua, el Partido Liberal logra nuevamente la victoria con el actual alcalde, Carlos Miranda. Según el CNE, Miranda encabezaba con 22,688 marcas (57.20%); le seguía Rudbel Barahona, del Partido Libertad y Refundación (Libre), con 8,736 votos, es decir, 22.0%.