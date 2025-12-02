Partido Nacional se impone en Colón y Ricardo Elencoff logra la reelección

Tocoa, Colón

Con las actas en su poder y las tendencias preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) que los favorecen, los cuatro diputados por el departamento de Colón ya estarían definidos. Juan Alberto Sauceda, del Partido Nacional, se ha declarado como el primer diputado y el más votado, en la noche de este martes, sumaba 15,133 votos a favor. Juan Sauceda es un conocido ganadero del municipio de Sonaguera, que llega por primera vez al hemiciclo.

A las 9:30 pm, Dairi Ávila, actual diputado de Libre, que se reelige, sumaba 13,870 marcas. Dairi lleva a Edie Hernández como suplente. El Partido Liberal mantiene su diputado con la reelección de Ricardo Elencoff, que sale en la tercera posición. Es de recordar que en octubre, agentes de la DLCN y la Policía Militar del Orden Público ejecutaron allanamientos en Tocoa, Colón, como parte de una investigación por lavado de activos contra varios investigados, entre ellos el diputado Ricardo Elencoff. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.