Las 5 causas que provocan paralización del escrutinio en Honduras

San Pedro Sula.

24 horas sin actualizaciones en el escrutinio de las elecciones generales acrecientan la incertidumbre entre los hondureños. El sitio web de resultados del Consejo Nacional Electoral dejó de actualizar resultados ayer a las 11:50 a.m. y dejaba a Nasry Asfura (Partido Nacional) con una ventaja de 517 votos sobre Salvador Nasralla (Partido Liberal) en el nivel presidencial, con el 57,03% de las actas procesadas.

Por el ajustado resultado, ninguno de los dos candidatos a la Presidencia se ha declarado ganador, por lo contrario, se mantienen cautelosos bajo la esperanza de ganar las elecciones generales del domingo. Tampoco pueden monitorearse los resultados en los niveles electivos legislativos y municipales. El sitio, abierto a la población, permanece caído. El CNE ha insistido en que coordina alternativas para que delegados, periodistas y observadores sigan el proceso de conteo en tiempo real, pero con acceso restringido. Es decir, no visible para la población como sí en el sitio habilitado desde el domingo.

Portal caído

El sitio web, habilitado desde el domingo, había experimentado varias caídas y ralentización, pero continuaba funcionando hasta ayer a las 11:50 p.m. Sin embargo, dejó de actualizar y de funcionar, mientras la población busca informarse sobre los resultados en los niveles electivos. La empresa contratada para esa función y la del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) es la firma colombiana ASD. Ya ha finalizado el 57,03% de las actar transmitidas.

Displicencia de los consejeros

Intensificada la exigencia de la población, partidos políticos y observadores internacionales para la divulgación de los resultados electorales , el pleno de consejeros, conformado por Ana Paola Hall (presidenta), Marlon Ochoa y Cossette López, no ha mostrado, hasta ahora, vehemencia para clarificar y resolver el problema. Una vez suscitados los inconvenientes técnicos y de comunicación, el CNE, 24 horas más tarde, reconoció que las empresas contratadas para los procesos clave en la transmisión de actas y resultados. El pleno fue el encargado de evaluar y aprobar a las empresas contratadas, cuyos orígenes fueron cuestionados por no contar con los avales garantes de funcionamiento.

Intentos de hackeo

La empresa encargada del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep) confirmó este lunes que su infraestructura tecnológica sufrió una afectación causada por un volumen inusual de solicitudes, lo que generó condiciones similares a un ataque de denegación de servicio (DoS). La empresa detalló que el incidente se produjo después de la divulgación realizada el 30 de noviembre a las 10:30 de la noche. Según el comunicado, una vez habilitado el acceso al portal oficial se registró un comportamiento anómalo en el tráfico que superó por amplio margen los parámetros establecidos en las pruebas de carga previas. Las herramientas de seguridad, incluido el sistema WAF del CNE, detectaron un flujo atípico de solicitudes que terminó impactando la estabilidad general de la plataforma.

Actas sin transmitir

Entre tanto, el CNE comunicó este martes que reconoce "problemas técnicos" en la transmisión de actas electorales. La incidencia afectó el procesamiento de un lote de actas transmitidas la noche de los comicios, cuyo flujo no completó el ciclo normal de publicación en el sistema oficial. Según el Comunicado 051-2025, la firma proveedora ASD SAS notificó a la autoridad comicial que existen paquetes de actas enviados durante la jornada electoral que permanecen en cola de procesamiento, sin haber concluido la etapa de carga en la interfaz pública.

Proceso anormal